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Справді бездротові навушники-вкладиші

TAT2205RD/00
Загальна оцінка / 5
  • Готовність до роботи завжди Готовність до роботи завжди Готовність до роботи завжди
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    Справді бездротові навушники-вкладиші

    TAT2205RD/00
    Загальна оцінка / 5

    Готовність до роботи завжди

    Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги

    Справді бездротові навушники-вкладиші

    Готовність до роботи завжди

    Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги

    Готовність до роботи завжди

    Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги

    Справді бездротові навушники-вкладиші

    Готовність до роботи завжди

    Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги

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      Готовність до роботи завжди

      • 6-мм динаміки/ закритого типу
      • Bluetooth®

      Захист від бризок і поту IPX4

      Маленький зарядний футляр додає ще більшої зручності. Також ці справді бездротові навушники стійкі до бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

      Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

      Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 4 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 8 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.

      Надійна, комфортна фіксація

      6-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, і ви можете додати драйву зі справжнім комфортом завдяки щільному, легкому дизайну. М’які, взаємозамінні вушні вкладиші забезпечують комфортне прилягання у вусі.

      Перемикачі навушників-вкладишів для керування музикою та викликами

      Кнопка на кожному навушнику-вкладишу дозволяє легко керувати прослуховуванням. Пропускайте або призупиняйте доріжки, відповідайте на виклики чи відхиляйте їх тощо.

      Легко активуйте голосовий помічник смартфону

      Активуйте голосового помічника телефону, не торкаючись його. Попросіть голосового помічника смартфону відтворити музику, отримати навігаційні вказівки, перевірити інформацію тощо.

      Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

      Навушники готові до спарення відразу після того, як ви виймете їх із зарядного футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        Версія Bluetooth
        5.1
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Конструкція

        Колір
        Червоний

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        USB-кабель
        USB-кабель (тип A–тип C)
        Втулки
        3 розміри

      • Зручність

        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між 2 викликами

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Тривалість відтворення музики
        4+8  год.
        Час очікування
        50 год.
        Час розмови
        3 год.
        Можна заряджати
        Так

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Мембрана
        ПЕТ
        Тип магніту
        NdFeB
        Діаметр динаміків
        6 мм
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        16 Ом
        Чутливість
        90  дБ

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,456  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 10994 4
        Висота
        10,4  см
        Довжина
        17,8  см
        Вага нетто
        0,096  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,36  кг
        Ширина
        12,8  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        3,823  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10994 7
        Висота
        24,5  см
        Довжина
        37,5  см
        Вага нетто
        0,768  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        3,055  кг
        Ширина
        27,5  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        4  см
        Код EAN
        48 95229 10994 0
        Вага брутто
        0,122  кг
        Висота
        17  см
        Вага нетто
        0,032  кг
        Кількість виробів
        1
        Вага тари
        0,09  кг
        Ширина
        9,5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        3,7  см
        Висота
        2,9  см
        Вага
        0,032  кг
        Ширина
        5,5  см

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