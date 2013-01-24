Готовність до роботи завжди
Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готовність до роботи завжди
Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Готовність до роботи завжди
Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готовність до роботи завжди
Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Маленький зарядний футляр додає ще більшої зручності. Також ці справді бездротові навушники стійкі до бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 4 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 8 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.
6-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, і ви можете додати драйву зі справжнім комфортом завдяки щільному, легкому дизайну. М’які, взаємозамінні вушні вкладиші забезпечують комфортне прилягання у вусі.
Кнопка на кожному навушнику-вкладишу дозволяє легко керувати прослуховуванням. Пропускайте або призупиняйте доріжки, відповідайте на виклики чи відхиляйте їх тощо.
Активуйте голосового помічника телефону, не торкаючись його. Попросіть голосового помічника смартфону відтворити музику, отримати навігаційні вказівки, перевірити інформацію тощо.
Навушники готові до спарення відразу після того, як ви виймете їх із зарядного футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.
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