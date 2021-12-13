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Більше не доступний
TAT2205WT/00
6-мм динаміки/ закритого типу
Bluetooth®
Маленький зарядний футляр додає ще більшої зручності. Також ці справді бездротові навушники стійкі до бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 4 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 8 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.
6-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, і ви можете додати драйву зі справжнім комфортом завдяки щільному, легкому дизайну. М’які, взаємозамінні вушні вкладиші забезпечують комфортне прилягання у вусі.
2.9
з 5
19
Відгуки
Галина К.
13/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Pavlovalilja
29/10/2021
Україна
За хорошу ціни хороші навушники
Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду
Плюси
Ідеальні і стильні навушники
Мінуси
Немає
Цей відгук про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
Цей відгук про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless