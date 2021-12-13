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Більше не доступний

2000 seriesСправді бездротові навушники-вкладиші

TAT2205WT/00

2.9
| (19) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Червоний
Червоний
Чорний
Чорний
Готовність до роботи завжди
Чи є щось корисніше, ніж справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники-вкладиші із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 12 годин відтворення.
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Готовність до роботи завжди

  • 6-мм динаміки/ закритого типу

  • Bluetooth®

Захист від бризок і поту IPX4

Маленький зарядний футляр додає ще більшої зручності. Також ці справді бездротові навушники стійкі до бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 4 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 8 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.

Надійна, комфортна фіксація

6-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, і ви можете додати драйву зі справжнім комфортом завдяки щільному, легкому дизайну. М’які, взаємозамінні вушні вкладиші забезпечують комфортне прилягання у вусі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.9

з 5

19

Відгуки

2

13/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

29/10/2021

Україна

Україна

За хорошу ціни хороші навушники

Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду

Плюси

Ідеальні і стильні навушники

Мінуси

Немає

Цей відгук про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

Цей відгук про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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