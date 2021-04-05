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    Справжні бездротові навушники

    TAT2206BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Готовність до роботи завжди Готовність до роботи завжди Готовність до роботи завжди
      -{discount-value}

      Справжні бездротові навушники

      TAT2206BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        Готовність до роботи завжди

        • Навушники-вкладиші з фіксацією у вусі
        • Надкомпактний зарядний футляр
        • Захист від води IPX4
        • Час відтворення – до 18 годин
        Захист від бризок і поту IPX4

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду. Завдяки повному захисту від бризок вони не бояться невеликої кількості поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

        Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

        Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 12 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.

        Вбудовані елементи керування. Вбудований мікрофон. Легке з’єднання в пару

        Елементи керування на кожному навушнику дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, регулювати гучність і увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до з’єднання у пару відразу після увімкнення Bluetooth.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          6 мм
          Чутливість
          101 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 мікрофон

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,0
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Водонепроникність
          IPX4
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Кнопкове
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Вкладиші
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          6+12  год
          Час розмови
          6 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          55 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          350 мАгод
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Ресурс батареї в режимі очікування
          200 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          10,5 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          Так

        • Аксесуари

          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Зарядний футляр
          Так
          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Короткий посібник
          Так

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          33,8  см
          Ширина
          27,8  см
          Висота
          25  см
          Вага брутто
          4,279  кг
          Вага нетто
          1,392  кг
          Вага тари
          2,887  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11740 9

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          16  см
          Ширина
          13  см
          Висота
          11  см
          Вага брутто
          0,479  кг
          Вага нетто
          0,174  кг
          Вага тари
          0,305  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11740 6

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          17,2  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага брутто
          0,13  кг
          Вага нетто
          0,058  кг
          Вага тари
          0,072  кг
          Код EAN
          48 95229 11740 2

        • Розміри виробу

          Висота
          4,57  см
          Ширина
          5,7  см
          Глибина
          3,1  см
          Вага
          0,037  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20180 4

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