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Більше не доступний
TAT2206BK/00
Доступні варіанти
Навушники-вкладиші з фіксацією у вусі
Надкомпактний зарядний футляр
Захист від води IPX4
Час відтворення – до 18 годин
Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду. Завдяки повному захисту від бризок вони не бояться невеликої кількості поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 12 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.
Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.
2.8
з 5
44
Відгуки
NikaCaptain
16/04/2023
Україна
Хороша якість і прекрасний звук
Через індивідуальні особливості вух не всі можуть швидко обрати навушники для комфортного прослуховування музики. Більшість навушників з моїх вух випадають. Якщо в пристрої є авто вимикання звуку при знятті навушника - постійно спрацьовує датчик. Коли намагаєшся вставити навушник назад - спрацьовують сенсорні команди (якщо вони є). В навушниках Philips tat 2206 немає авто вимикання звуку при знятті і кнопки для перемикання музики фізичні. Кнопки натискаються без зусиль. Для себе я обрала найбільший розмір амбушур і навушники випадають дуже рідко. Основні плюси хороший звук, мікрофон добре працює (можно говорити по телефону, записувати голосові).
Плюси
Чистий звук, хороший мікрофон
Мінуси
Ціна зависока, але якщо вони пропрацюють довго, то вона виправдана
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2206WT Справжні бездротові навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2206WT Справжні бездротові навушники
Skrebo
16/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Навушники якісні, приємно здивували
Приємний звук, зручні у використанні, швидко під'єднуються по BLUETOOTH
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2206BK Справжні бездротові навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2206BK Справжні бездротові навушники
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless