КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Готовність до роботи завжди
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди
  • Готовність до роботи завжди

Більше не доступний

Справжні бездротові навушники

TAT2206BK/00

2.8
| (44) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Екологічність
Екологічність
Рожевий
Рожевий
Чорний
Чорний
Готовність до роботи завжди
Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення.
Переглянути всі переваги

Готовність до роботи завжди

  • Навушники-вкладиші з фіксацією у вусі

  • Надкомпактний зарядний футляр

  • Захист від води IPX4

  • Час відтворення – до 18 годин

Захист від бризок і поту IPX4

Захист від бризок і поту IPX4

Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду. Завдяки повному захисту від бризок вони не бояться невеликої кількості поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 12 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.

Надійна, комфортна фіксація у вусі

Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

2.8

з 5

44

Відгуки

16/04/2023

Україна

Україна

Хороша якість і прекрасний звук

Через індивідуальні особливості вух не всі можуть швидко обрати навушники для комфортного прослуховування музики. Більшість навушників з моїх вух випадають. Якщо в пристрої є авто вимикання звуку при знятті навушника - постійно спрацьовує датчик. Коли намагаєшся вставити навушник назад - спрацьовують сенсорні команди (якщо вони є). В навушниках Philips tat 2206 немає авто вимикання звуку при знятті і кнопки для перемикання музики фізичні. Кнопки натискаються без зусиль. Для себе я обрала найбільший розмір амбушур і навушники випадають дуже рідко. Основні плюси хороший звук, мікрофон добре працює (можно говорити по телефону, записувати голосові).

Плюси

Чистий звук, хороший мікрофон

Мінуси

Ціна зависока, але якщо вони пропрацюють довго, то вона виправдана

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2206WT Справжні бездротові навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2206WT Справжні бездротові навушники

16/02/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Навушники якісні, приємно здивували

Приємний звук, зручні у використанні, швидко під'єднуються по BLUETOOTH

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2206BK Справжні бездротові навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2206BK Справжні бездротові навушники

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.