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Більше не доступний
TAT2236GR/00
Доступні варіанти
З фіксацією у зовнішньому вусі
Надкомпактний зарядний футляр
Захист від води IPX4
Час відтворення – до 18 годин
3.3
з 5
18
Відгуки
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Перевірений покупець
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Плюси
Kvalita
Мінуси
Chybajuci udaj o stave baterie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Дани 74
23/12/2022
България
Много добри слушалки
Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2236BK Истински безжични слушалки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT2236BK Истински безжични слушалки