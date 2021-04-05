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    Справжні бездротові навушники

    TAT2236WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація. Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація. Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
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      Справжні бездротові навушники

      TAT2236WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.

      Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.

      Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.

      Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.

      Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.

        • З фіксацією у зовнішньому вусі
        • Надкомпактний зарядний футляр
        • Захист від води IPX4
        • Час відтворення – до 18 годин
        Захист від бризок і поту IPX4

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці навушники з підтримкою стандарту IPX4 та потужними 12-мм динаміками дозволяють насолоджуватися чудовим звуком у будь-яку погоду. Завдяки абсолютному захисту від бризок на них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Надкомпактний зарядний футляр USB-C. Ще 12 годин відтворення

        Надкомпактний зарядний футляр USB-C. Ще 12 годин відтворення

        Завдяки такому малому футляру ви отримуєте більше музики будь-де! Одне заряджання цих справді бездротових навушників забезпечує 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр додає ще 12 годин. Для швидкого підсилення покладіть навушники у футляр на 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину.

        Вбудовані елементи керування. Вбудований мікрофон. Легке з’єднання в пару

        Елементи керування на вушних наконечниках дозволяють призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.

        Надійна, комфортна фіксація. Вушні наконечники без вкладишів

        Ви можете додати драйву своїм мелодіям у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. Завдяки відсутності вкладишів у вушному каналі немає відчуття дискомфоту та надлишкового тиску. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійну фіксацію кожного навушника.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          28 Ом
          Діаметр динаміків
          12 мм
          Чутливість
          104 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 мікрофон

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,0
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Водонепроникність
          IPX4
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Кнопкове
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Стиль носіння
          Навушники-вкладиші
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Відкритий

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          6+12  год
          Час розмови
          6 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          55 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          350 мАгод
          Ресурс батареї в режимі очікування
          200 год
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          10,5 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          Так

        • Аксесуари

          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Зарядний футляр
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          33,8  см
          Ширина
          27,8  см
          Висота
          25  см
          Вага брутто
          4,224  кг
          Вага нетто
          1,32  кг
          Вага тари
          2,904  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11745 4

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          16  см
          Ширина
          13  см
          Висота
          11  см
          Вага брутто
          0,476  кг
          Вага нетто
          0,165  кг
          Вага тари
          0,311  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11745 1

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17,2  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага брутто
          0,128  кг
          Вага нетто
          0,055  кг
          Вага тари
          0,073  кг
          Код EAN
          48 95229 11745 7

        • Розміри виробу

          Висота
          4,58  см
          Ширина
          5,96  см
          Глибина
          2,89  см
          Вага
          0,036  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20192 7

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