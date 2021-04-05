Захист від бризок і поту IPX4

Ці навушники з підтримкою стандарту IPX4 та потужними 12-мм динаміками дозволяють насолоджуватися чудовим звуком у будь-яку погоду. Завдяки абсолютному захисту від бризок на них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.