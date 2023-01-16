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  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
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  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
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  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
  • Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.

Більше не доступний

Справжні бездротові навушники

TAT2236WT/00

3.3
| (18) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Екологічність
Екологічність
Рожевий
Рожевий
Чорний
Чорний
Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі.
Переглянути всі переваги

Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.

  • З фіксацією у зовнішньому вусі

  • Надкомпактний зарядний футляр

  • Захист від води IPX4

  • Час відтворення – до 18 годин

4 кольори. Конструкція у формі ключки для хокею

6 годин відтворення. Заряджайте протягом 15 хвилин для ще однієї години

Чіткий звук, потужні низькі частоти. 12-мм неодимові динаміки

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.3

з 5

18

Відгуки

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Плюси

Kvalita

Мінуси

Chybajuci udaj o stave baterie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

23/12/2022

България

България

Много добри слушалки

Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2236BK Истински безжични слушалки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT2236BK Истински безжични слушалки

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