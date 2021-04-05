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Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги
Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно тонкий футляр. Комфортна фіксація.
Ці справжні бездротові навушники із захистом від поту і бризок води супроводжуватимуть вас усюди! Зарядний футляр поміститься у кишені облягаючих джинсів. Навушники з фіксацією у зовнішній частині вуха ідеальні, якщо вам не подобається відчуття вкладишів у вушному каналі. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
Усього:
Ці навушники з підтримкою стандарту IPX4 та потужними 12-мм динаміками дозволяють насолоджуватися чудовим звуком у будь-яку погоду. Завдяки абсолютному захисту від бризок на них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.
Завдяки такому малому футляру ви отримуєте більше музики будь-де! Одне заряджання цих справді бездротових навушників забезпечує 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр додає ще 12 годин. Для швидкого підсилення покладіть навушники у футляр на 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину.
Елементи керування на вушних наконечниках дозволяють призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.
Ви можете додати драйву своїм мелодіям у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. Завдяки відсутності вкладишів у вушному каналі немає відчуття дискомфоту та надлишкового тиску. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійну фіксацію кожного навушника.
Звук
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Розміри упаковки
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