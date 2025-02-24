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      Справжні бездротові навушники

      TAT2520BK/00

      Загальна оцінка / 5
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      Найкращі речі в житті – прості. Візьміть навушники, улюблену музику та вирушайте в дорогу! Завдяки чудовому звуку, динамічним басам і кишеньковому зарядному футляру ці супермалі та зручні бездротові навушники-вкладиші готові до роботи вдень і вночі.

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      Справжні бездротові навушники

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      Справжні бездротові навушники
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      Справжні бездротові навушники

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      Вмикайте музику

      • Малі вкладиші, чудова ціна
      • Природний звук, динамічні баси
      • Зарядний футляр кишенькового розміру
      • Час відтворення – до 20 годин

      Завжди чуйте музику. Система шумопоглинання

      Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, щоб ви могли зосередитися на музиці або викликах. Хочете дізнатися більше про те, що відбувається навколо? Торкніться навушника, щоб увімкнути режим пильності.

      Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

      Ці справжні бездротові навушники-вкладиші звучать чудово, і вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-міліметрових динаміків. Активуйте динамічні баси за допомогою лівого навушника й насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

      Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

      Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовлятимете по телефону. 2 мікрофони зі штучним інтелектом вловлюють звук вашого голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує фонові шуми навколишнього світу.

      Надійна, комфортна фіксація у вусі

      Ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим ковпачкам вушних вкладишів. Вушні наконечники надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, яке допомагає послабити зовнішній шум. До того ж, завдяки ніжкам ці навушники-вкладиші легко вставляти у вуха і виймати.

      Захист від бризок і поту IPX4

      Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

      Багатоточкове з’єднання і сенсорне керування

      Сенсорні елементи на ніжках навушників-вкладишів спрощують керування, а багатоточкове підключення дозволяє під’єднувати одночасно два пристрої через Bluetooth (iOS або Android). Функція швидкого з’єднання в пару Google Fast Pair дозволяє під’єднатися до сумісного пристрою Android одним дотиком.

      Повна готовність. Зарядний футляр кишенькового розміру і моно-режим

      Рушайте з дому з малим зарядним футляром у кишені, і навушники завжди будуть готові до використання. Коли ви ними не користуватиметеся, вони будуть захищені й заряджатимуться, а моно-режим означає, що ви можете користуватися одним навушником, а інший заряджати.

      Жодних хвилювань. До 20 годин відтворення з футляром

      Ви отримуєте 6 годин відтворення після повного заряджання й додатково 14 годин від футляра за умови вимкненої системи шумопоглинання. Вставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Діаметр динаміків
        10  мм
        Тип динаміка
        Динамічний
        Опір
        32 Ом
        Чутливість
        107 дБ (1 кГц)
        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Максимальна вхідна потужність
        8 мВт

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        5,4
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Максимальний діапазон
        До 10 м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Код GTIN
        1 48 95229 16018 4
        Довжина
        30,00 см
        Ширина
        16,00 см
        Вага брутто
        2,328 кг
        Вага нетто
        1,45 кг
        Вага тари
        0,878 кг
        Висота
        20,00 см

      • Зручність

        Водонепроникність
        IPX4
        Режим моно для TWS
        Так
        Тип елементів керування
        Дотик
        Швидке з’єднання у пару Google Fast Pair
        Так

      • Потужність

        Кількість батарей
        3 шт.
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
        4 + 10  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
        5.5 + 14  годин(-и)
        Швидке зарядження
        15 mins for 1 hr
        Ємність батареї (вкладиші)
        40 мАгод
        Ємність батареї (корпус)
        350 мАгод
        Вага батареї (всього)
        8,7 г
        Тип батареї (футляр для заряджання)
        Літій-полімерна (вбудована)
        Тип батареї (вкладиші)
        Літій-полімерна (вбудована)

      • Розміри упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 16018 7
        Висота
        11 см
        Ширина
        9,5 см
        Глибина
        3,6 см
        Вага брутто
        0,086 кг
        Вага нетто
        0,061 кг
        Вага тари
        0,025 кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Зарядний футляр
        Так
        Зарядний кабель
        Кабель USB-C, 200 мм
        Вушні втулки
        3 пари (S, M, L)

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Внутрішньовушний тип кріплення
        Силіконовий вушний наконечник
        Матеріал з’єднання
        Силікон
        Кріплення на вусі
        Вкладиші

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        2 AI mics

      • Характеристики ANC

        Технологія ANC
        FF
        Режим зовнішніх звуків.
        Так
        Мікрофон для ANC
        2 мікрофони
        ANC (активне шумопоглинання)
        Так

      • Голосовий помічник

        Сумісний голосовий помічник
        • Apple Siri
        • Google Асистент
        Активація голосового помічника
        Багатофункціональне керування дотиком
        Підтримка голосового помічника
        Так

      • Розміри

        Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
        3,20 x 2,08 x 2,30 см
        Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
        6,39 x 2,79 x 5,05 см
        Загальна вага
        0,040 кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20622 9

      Badge-D2C

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