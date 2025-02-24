Найкращі речі в житті – прості. Візьміть навушники, улюблену музику та вирушайте в дорогу! Завдяки чудовому звуку, динамічним басам і кишеньковому зарядному футляру ці супермалі та зручні бездротові навушники-вкладиші готові до роботи вдень і вночі.
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Справжні бездротові навушники
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Вмикайте музику
Малі вкладиші, чудова ціна
Природний звук, динамічні баси
Зарядний футляр кишенькового розміру
Час відтворення – до 20 годин
Завжди чуйте музику. Система шумопоглинання
Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, щоб ви могли зосередитися на музиці або викликах. Хочете дізнатися більше про те, що відбувається навколо? Торкніться навушника, щоб увімкнути режим пильності.
Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
Ці справжні бездротові навушники-вкладиші звучать чудово, і вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-міліметрових динаміків. Активуйте динамічні баси за допомогою лівого навушника й насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.
Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовлятимете по телефону. 2 мікрофони зі штучним інтелектом вловлюють звук вашого голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує фонові шуми навколишнього світу.
Надійна, комфортна фіксація у вусі
Ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим ковпачкам вушних вкладишів. Вушні наконечники надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, яке допомагає послабити зовнішній шум. До того ж, завдяки ніжкам ці навушники-вкладиші легко вставляти у вуха і виймати.
Захист від бризок і поту IPX4
Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.
Багатоточкове з’єднання і сенсорне керування
Сенсорні елементи на ніжках навушників-вкладишів спрощують керування, а багатоточкове підключення дозволяє під’єднувати одночасно два пристрої через Bluetooth (iOS або Android). Функція швидкого з’єднання в пару Google Fast Pair дозволяє під’єднатися до сумісного пристрою Android одним дотиком.
Повна готовність. Зарядний футляр кишенькового розміру і моно-режим
Рушайте з дому з малим зарядним футляром у кишені, і навушники завжди будуть готові до використання. Коли ви ними не користуватиметеся, вони будуть захищені й заряджатимуться, а моно-режим означає, що ви можете користуватися одним навушником, а інший заряджати.
Жодних хвилювань. До 20 годин відтворення з футляром
Ви отримуєте 6 годин відтворення після повного заряджання й додатково 14 годин від футляра за умови вимкненої системи шумопоглинання. Вставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину використання. Футляр можна заряджати через USB-C.
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