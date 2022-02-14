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    Справжні бездротові навушники

    TAT3217BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насичене звучання, куди б ви не рушали Насичене звучання, куди б ви не рушали Насичене звучання, куди б ви не рушали
      -{discount-value}

      Справжні бездротові навушники

      TAT3217BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Насичене звучання, куди б ви не рушали

      Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Насичене звучання, куди б ви не рушали

      Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги

      Насичене звучання, куди б ви не рушали

      Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Насичене звучання, куди б ви не рушали

      Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

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        Насичене звучання, куди б ви не рушали

        • Насичений звук
        • Чіткі дзвінки
        • Водонепроникність IPX5
        • Час відтворення – до 26 годин
        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Ці навушники-вкладиші з конструкцією у формі ключки для хокею прилягають до вушних каналів, створюючи ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Потужні 10-мм динаміки дозволяють насолоджуватися насиченим, жвавим звуком. У комплекті три розміри м’яких, взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.

        2 вбудовані мікрофона із системою шумопоглинання для чітких викликів

        2 вбудовані мікрофона із системою шумопоглинання для чітких викликів

        Система шумопоглинання використовує алгоритм шумопоглинання з подвійним мікрофоном, який забезпечує чудову чіткість викликів. Два мікрофона ефективно знижують шуми навколишнього середовища, щоб ви могли чути один одного чітко. Ці справді бездротові навушники дозволяють чітко спілкуватися!

        Зарядний футляр USB-C кишенькового розміру

        Зарядний футляр USB-C кишенькового розміру

        Цей надкомпактний зарядний футляр дозволяє брати музику будь-куди. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 20 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!

        Захист від бризок і поту IPX5

        Рейтинг IPX5 дозволяє вам носити із собою музику незалежно від погоди! Навушники водонепроникні, і на них навіть не вплине випадкова злива, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Підтримка спеціального додатка Philips Headphones

        Підсилюйте низькі частоти. Зменшуйте високі частоти. Налаштовуйте звук на свій смак! Додаток Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Регулюйте рівні самостійно або вибирайте попередньо налаштовані стилі звуку.

        Сенсорні елементи керування. Легке з’єднання в пару

        Сенсорні елементи керування на навушниках-вкладишах полегшують життя! Використовуйте їх для призупинення музики, дзвінків та увімкнення голосового помічника телефону. Після встановлення з’єднання у пару навушники знову з’єднаються з телефоном, як тільки ви відкриєте зарядний футляр.

        Здійснення викликів у режимі моно за допомогою одного навушника

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Діаметр динаміків
          10 мм
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Чутливість
          101,5 дБ (1 кГц)
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Бездротове використання
          Так
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          34.8  см
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Ширина
          24.8  см
          Вага брутто
          4.135  кг
          Висота
          24.7  см
          Код GTIN
          1 48 95229 12586 2
          Вага нетто
          1.848  кг
          Вага тари
          2.287  кг

        • Зручність

          Водонепроникність
          IPX5
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Режим моно для TWS
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          16.4  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          11.5  см
          Висота
          11  см
          Вага нетто
          0.231  кг
          Вага брутто
          0.46  кг
          Вага тари
          0.229  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 12586 9

        • Потужність

          Можна заряджати
          Так
          Кількість батарей
          3 шт.
          Тривалість відтворення музики
          6 + 20  годин(-и)
          Час розмови
          6 год
          Час заряджання
          2  годин(-и)
          Швидке зарядження
          15 mins for 1 hr
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Lithium Polymer (built-in)
          Тип батареї (вкладиші)
          Lithium Polymer (built-in)
          Вага батареї (всього)
          10.5  г
          Ємність батареї (корпус)
          460  mAh
          Ємність батареї (вкладиші)
          40  mAh

        • Розміри упаковки

          Висота
          17.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          9.5  см
          Глибина
          3.3  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 12586 5
          Вага брутто
          0.131  кг
          Вага нетто
          0.077  кг
          Вага тари
          0.054  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Зарядний футляр
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          2 mics
          Мікрофон із системою шумопоглинання
          Так

        • Розміри

          Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
          6.25 x 2.40 x 4.56  см
          Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
          3.41 x 2.00 x 2.18  см
          Загальна вага
          0.051  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20232 0

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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