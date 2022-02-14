Насичене звучання, куди б ви не рушали

Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги