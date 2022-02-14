Захист від бризок і поту IPX5

Рейтинг IPX5 дозволяє вам носити із собою музику незалежно від погоди! Навушники водонепроникні, і на них навіть не вплине випадкова злива, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.