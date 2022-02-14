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Насичене звучання, куди б ви не рушали
Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичене звучання, куди б ви не рушали
Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги
Насичене звучання, куди б ви не рушали
Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичене звучання, куди б ви не рушали
Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
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Ці навушники-вкладиші з конструкцією у формі ключки для хокею прилягають до вушних каналів, створюючи ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Потужні 10-мм динаміки дозволяють насолоджуватися насиченим, жвавим звуком. У комплекті три розміри м’яких, взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.
Система шумопоглинання використовує алгоритм шумопоглинання з подвійним мікрофоном, який забезпечує чудову чіткість викликів. Два мікрофона ефективно знижують шуми навколишнього середовища, щоб ви могли чути один одного чітко. Ці справді бездротові навушники дозволяють чітко спілкуватися!
Цей надкомпактний зарядний футляр дозволяє брати музику будь-куди. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 20 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!
Рейтинг IPX5 дозволяє вам носити із собою музику незалежно від погоди! Навушники водонепроникні, і на них навіть не вплине випадкова злива, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Підсилюйте низькі частоти. Зменшуйте високі частоти. Налаштовуйте звук на свій смак! Додаток Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Регулюйте рівні самостійно або вибирайте попередньо налаштовані стилі звуку.
Сенсорні елементи керування на навушниках-вкладишах полегшують життя! Використовуйте їх для призупинення музики, дзвінків та увімкнення голосового помічника телефону. Після встановлення з’єднання у пару навушники знову з’єднаються з телефоном, як тільки ви відкриєте зарядний футляр.
Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.
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