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Більше не доступний
TAT3217WT/00
Насичений звук
Чіткі дзвінки
Водонепроникність IPX5
Час відтворення – до 26 годин
Ці навушники-вкладиші з конструкцією у формі ключки для хокею прилягають до вушних каналів, створюючи ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Потужні 10-мм динаміки дозволяють насолоджуватися насиченим, жвавим звуком. У комплекті три розміри м’яких, взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.
Система шумопоглинання використовує алгоритм шумопоглинання з подвійним мікрофоном, який забезпечує чудову чіткість викликів. Два мікрофона ефективно знижують шуми навколишнього середовища, щоб ви могли чути один одного чітко. Ці справді бездротові навушники дозволяють чітко спілкуватися!
Цей надкомпактний зарядний футляр дозволяє брати музику будь-куди. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 20 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!
3.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Плюси
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Мінуси
BRAK
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Цей відгук про TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Цей відгук про TAT3217BK Potpuno bežične slušalice