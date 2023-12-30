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  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
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  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали
  • Насичене звучання, куди б ви не рушали

Більше не доступний

Справжні бездротові навушники

TAT3217WT/00

3
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Насичене звучання, куди б ви не рушали
Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кришталевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення.
Переглянути всі переваги

Насичене звучання, куди б ви не рушали

  • Насичений звук

  • Чіткі дзвінки

  • Водонепроникність IPX5

  • Час відтворення – до 26 годин

Надійна, комфортна фіксація у вусі

Надійна, комфортна фіксація у вусі

Ці навушники-вкладиші з конструкцією у формі ключки для хокею прилягають до вушних каналів, створюючи ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Потужні 10-мм динаміки дозволяють насолоджуватися насиченим, жвавим звуком. У комплекті три розміри м’яких, взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.

2 вбудовані мікрофона із системою шумопоглинання для чітких викликів

2 вбудовані мікрофона із системою шумопоглинання для чітких викликів

Система шумопоглинання використовує алгоритм шумопоглинання з подвійним мікрофоном, який забезпечує чудову чіткість викликів. Два мікрофона ефективно знижують шуми навколишнього середовища, щоб ви могли чути один одного чітко. Ці справді бездротові навушники дозволяють чітко спілкуватися!

Зарядний футляр USB-C кишенькового розміру

Зарядний футляр USB-C кишенькового розміру

Цей надкомпактний зарядний футляр дозволяє брати музику будь-куди. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 20 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Плюси

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Мінуси

BRAK

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Цей відгук про TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Цей відгук про TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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