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  • Від музики до викликів протягом цілого дня
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  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
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  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня
  • Від музики до викликів протягом цілого дня

Справжні бездротові навушники

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Від музики до викликів протягом цілого дня
Завжди в роботі! Ці справжні бездротові навушники з системою шумопоглинання звучать чудово, а також знижують шум вітру. Ви можете зануритися у мелодії та насолоджуватися чіткими викликами на ходу. Вставте зарядний футляр у кишеню, і ви готові до нового дня.
Переглянути всі переваги

Від музики до викликів протягом цілого дня

  • Природний звук

  • Система шумопоглинання

  • Чіткіші виклики на ходу

  • Bluetooth LE Audio*

Завжди чуйте музику. Система шумопоглинання

Завжди чуйте музику. Система шумопоглинання

Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, тому ви можете зосередитися на своїй музиці або викликах. Залиште автоматичний параметр або використовуйте додаток Philips Headphones для налаштування. Хочете чути більше того, що відбувається навколо вас? Щоб активувати режим пильності, торкніться навушника-вкладиша.

Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум

Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум

Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чутиме вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!

Кращі можливості з’єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*

Кращі можливості з’єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*

Ці навушники-вкладиші працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3*, для забезпечення стабільнішого з’єднання та помітно кращого звучання. Звук не пропадатиме, коли ви транслюватимете музику або розмовлятимете по телефону в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Плюси

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Плюси

bateria, muzyka

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Перевірений покупець

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Плюси

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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