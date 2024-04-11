Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
TAT3508WT/00
Природний звук
Система шумопоглинання
Чіткіші виклики на ходу
Bluetooth LE Audio*
Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, тому ви можете зосередитися на своїй музиці або викликах. Залиште автоматичний параметр або використовуйте додаток Philips Headphones для налаштування. Хочете чути більше того, що відбувається навколо вас? Щоб активувати режим пильності, торкніться навушника-вкладиша.
Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чутиме вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!
Ці навушники-вкладиші працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3*, для забезпечення стабільнішого з’єднання та помітно кращого звучання. Звук не пропадатиме, коли ви транслюватимете музику або розмовлятимете по телефону в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.
3.8
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
dobromir007
11/04/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Плюси
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Плюси
bateria, muzyka
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Плюси
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Потрібно оновлювати програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.