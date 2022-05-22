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Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не пропустіть жодного ритму.
Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги
Не пропустіть жодного ритму.
Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не пропустіть жодного ритму.
Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
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Ці навушники оснащено системою гібридного активного шумопоглинання, яка фільтрує шум, який ви не хочете чути. Режим пильності означає, що ви можете повернути зовнішні звуки, коли забажаєте. Ідеальний спосіб віддати належне улюбленим мелодіям!
Ці навушники оснащено двома мікрофонами, алгоритмом шумопоглинання для забезпечення фантастичної чіткості викликів. Два мікрофони, які формують пучок звуку в кожному вкладиші, зменшують навколишні шуми, щоб ви зі співрозмовником могли чітко чути один одного. Щоразу чітке спілкування!
Ці комфортні навушники-вкладиші надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м’яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.
Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 10-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Цей зарядний футляр USB-C забезпечує реальну потужність у компактній комплектації. Ви отримуєте цілий день прослуховування з футляра, який поміститься у найменшій кишені. Саме тому ці навушники ідеально підходять для тих, хто перебуває у дорозі протягом усього дня.
Скільки б часу не тривав ваш день, ці навушники працюватимуть до останнього. Ви отримуєте 6 або 5 годин відтворення від пари повністю заряджених навушників-вкладишів із відповідно вимкненою та ввімкненою системою ANC. Повністю заряджений футляр забезпечує ще 20 або 16 годин використання.
Звук
Характеристики ANC
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Розміри
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
UPC
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