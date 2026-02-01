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Більше не доступний
TAT4507SL/00
Не пропустіть жодного ритму.
Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин.
Гібридне активне шумопоглинання
2x2 мікрофони для чітких викликів
Зарядний футляр кишенькового розміру
Захист від бризок/поту IPX4
Ці навушники оснащено системою гібридного активного шумопоглинання, яка фільтрує шум, який ви не хочете чути. Режим пильності означає, що ви можете повернути зовнішні звуки, коли забажаєте. Ідеальний спосіб віддати належне улюбленим мелодіям!
Ці навушники оснащено двома мікрофонами, алгоритмом шумопоглинання для забезпечення фантастичної чіткості викликів. Два мікрофони, які формують пучок звуку в кожному вкладиші, зменшують навколишні шуми, щоб ви зі співрозмовником могли чітко чути один одного. Щоразу чітке спілкування!
Ці комфортні навушники-вкладиші надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м’яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.
Відгуки
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.