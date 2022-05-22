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    Справжні бездротові навушники

    TAT4507SL/00
    Загальна оцінка / 5
    • Не пропустіть жодного ритму. Не пропустіть жодного ритму. Не пропустіть жодного ритму.
      -{discount-value}

      Справжні бездротові навушники

      TAT4507SL/00
      Загальна оцінка / 5

      Не пропустіть жодного ритму.

      Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Не пропустіть жодного ритму.

      Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги

      Не пропустіть жодного ритму.

      Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Не пропустіть жодного ритму.

      Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        Не пропустіть жодного ритму.

        • Гібридне активне шумопоглинання
        • 2x2 мікрофони для чітких викликів
        • Зарядний футляр кишенькового розміру
        • Захист від бризок/поту IPX4
        Гібридне активне шумопоглинання

        Гібридне активне шумопоглинання

        Ці навушники оснащено системою гібридного активного шумопоглинання, яка фільтрує шум, який ви не хочете чути. Режим пильності означає, що ви можете повернути зовнішні звуки, коли забажаєте. Ідеальний спосіб віддати належне улюбленим мелодіям!

        2x2 мікрофони для надчітких викликів

        2x2 мікрофони для надчітких викликів

        Ці навушники оснащено двома мікрофонами, алгоритмом шумопоглинання для забезпечення фантастичної чіткості викликів. Два мікрофони, які формують пучок звуку в кожному вкладиші, зменшують навколишні шуми, щоб ви зі співрозмовником могли чітко чути один одного. Щоразу чітке спілкування!

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Ці комфортні навушники-вкладиші надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м’яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 10-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Портативний зарядний футляр

        Цей зарядний футляр USB-C забезпечує реальну потужність у компактній комплектації. Ви отримуєте цілий день прослуховування з футляра, який поміститься у найменшій кишені. Саме тому ці навушники ідеально підходять для тих, хто перебуває у дорозі протягом усього дня.

        6+20 годин відтворення для цілого дня прослуховування

        Скільки б часу не тривав ваш день, ці навушники працюватимуть до останнього. Ви отримуєте 6 або 5 годин відтворення від пари повністю заряджених навушників-вкладишів із відповідно вимкненою та ввімкненою системою ANC. Повністю заряджений футляр забезпечує ще 20 або 16 годин використання.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          10 мм
          Чутливість
          105 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          Гібридна
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Мікрофон для ANC
          4 мікрофони

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Підтримуваний кодек
          • AAC
          • SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Водонепроникність
          IPX4
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Конструкція

          Колір
          Срібна
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник
          Матеріал з’єднання
          Силікон

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          6 + 20 год
          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          5 + 16 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          40 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          450 мАгод
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          10,26 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Помічник
          Активація голосового помічника
          Вручну

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Зарядний футляр
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри

          Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
          3,3 x 2,1 x 2,3  см
          Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
          6,2 x 3,8 x 2,9  см
          Загальна вага
          0,043  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Код EAN
          48 95229 12900 9
          Глибина
          3,5  см
          Вага брутто
          0,125  кг
          Висота
          17,2  см
          Вага нетто
          0,067  кг
          Вага тари
          0,058  кг
          Ширина
          9,5  см

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          2 48 95229 12900 3
          Вага брутто
          0,516  кг
          Висота
          11  см
          Довжина
          16  см
          Вага нетто
          0,201  кг
          Вага тари
          0,315  кг
          Ширина
          11,5  см

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Код GTIN
          1 48 95229 12900 6
          Вага брутто
          4,575  кг
          Висота
          25  см
          Довжина
          33,8  см
          Вага нетто
          1,608  кг
          Вага тари
          2,967  кг
          Ширина
          24,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20265 8

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