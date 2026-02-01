Не пропустіть жодного ритму.

Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин.