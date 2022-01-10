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    Справжні бездротові навушники

    TAT4556BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваша музика. Як вам подобається. Ваша музика. Як вам подобається. Ваша музика. Як вам подобається.
      -{discount-value}

      Справжні бездротові навушники

      TAT4556BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

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        Ваша музика. Як вам подобається.

        • 12-мм неодимові динаміки
        • Активне шумопоглинання (ANC)
        • Надійна, комфортна фіксація у вусі
        • Загальний час відтворення – до 29 годин
        Постійне зосередження на музиці. Гібридне активне шумопоглинання

        Постійне зосередження на музиці. Гібридне активне шумопоглинання

        Ці справді бездротові навушники не просто чудово виглядають – вони також дозволяють вам зосередитися. Вдосконалена система гібридного активного шумопоглинання (ANC) фільтрує небажані звуки, а режим пильності дозволяє чути навколишній світ.

        12-мм неодимові динаміки для чіткого звуку та гарного звучання низьких частот

        12-мм неодимові динаміки для чіткого звуку та гарного звучання низьких частот

        На ходу. У поїзді. У парку або спортзалі. Де б ви не користувалися навушникам , ідеально налаштовані 12-мм неодимові динаміки забезпечують чистий звук і чудове звучання низьких частот для кожної доріжки, списку відтворення та виклику.

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.

        Легке керування і з’єднання у пару

        Елементи керування на вушних наконечниках дозволяють призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.

        Режим моно дозволяє здійснювати дзвінки за допомогою одного навушника

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Портативний зарядний футляр USB-C. Ще 20 годин відтворення

        Працюєте понаднормово? Ці навушники можуть підтримати вас. Повністю заряджені навушники з вимкненим та увімкненим режимом ANC забезпечують 9 годин та 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр забезпечує ще 20 годин та 15 годин відповідно.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Діаметр динаміків
          12 мм
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Чутливість
          98 дБ (1 кГц)
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Бездротове використання
          Так
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Підтримуваний кодек
          AAC
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          43  см
          Кількість споживчих комплектів
          20
          Ширина
          22.5  см
          Вага брутто
          3.46  кг
          Висота
          22  см
          Код GTIN
          1 48 95229 12659 3
          Вага нетто
          1.14  кг
          Вага тари
          2.32  кг

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так
          Водонепроникність
          IPX4
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          20.8  см
          Кількість споживчих комплектів
          5
          Ширина
          10.5  см
          Висота
          19.2  см
          Вага нетто
          0.285  кг
          Вага брутто
          0.73  кг
          Вага тари
          0.445  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 12659 0

        • Потужність

          Можна заряджати
          Так
          Кількість батарей
          3 шт.
          Час розмови
          9 год
          Час заряджання
          2  годин(-и)
          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          6 + 15  годин(-и)
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          9 + 20  годин(-и)
          Швидке зарядження
          10 mins for 1 hr
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Lithium Polymer (Built-in)
          Тип батареї (вкладиші)
          Lithium Polymer (Built-in)
          Вага батареї (всього)
          11  г
          Ємність батареї (корпус)
          500  mAh
          Ємність батареї (вкладиші)
          55  mAh
          Ресурс батареї в режимі очікування
          80 hr

        • Розміри упаковки

          Висота
          17.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          9.5  см
          Глибина
          3.9  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 12659 6
          Вага брутто
          0.129  кг
          Вага нетто
          0.057  кг
          Вага тари
          0.072  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Зарядний футляр
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 280 мм

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • Розміри

          Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
          7.10 x 4.00 x 3.10  см
          Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
          2.31 x 2.67 x 2.43  см
          Загальна вага
          0.047  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20241 2

        • Характеристики ANC

          Технологія ANC
          Гібридна
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          ANC (активне шумопоглинання)
          Так

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

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