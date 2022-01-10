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Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваша музика. Як вам подобається.
Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги
Ваша музика. Як вам подобається.
Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваша музика. Як вам подобається.
Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
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Ці справді бездротові навушники не просто чудово виглядають – вони також дозволяють вам зосередитися. Вдосконалена система гібридного активного шумопоглинання (ANC) фільтрує небажані звуки, а режим пильності дозволяє чути навколишній світ.
На ходу. У поїзді. У парку або спортзалі. Де б ви не користувалися навушникам , ідеально налаштовані 12-мм неодимові динаміки забезпечують чистий звук і чудове звучання низьких частот для кожної доріжки, списку відтворення та виклику.
Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.
Елементи керування на вушних наконечниках дозволяють призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.
Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.
Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Працюєте понаднормово? Ці навушники можуть підтримати вас. Повністю заряджені навушники з вимкненим та увімкненим режимом ANC забезпечують 9 годин та 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр забезпечує ще 20 годин та 15 годин відповідно.
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Зручність
Внутрішня коробка
Потужність
Розміри упаковки
Аксесуари
Конструкція
Розміри
UPC
Характеристики ANC
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