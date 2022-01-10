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    Справжні бездротові навушники

    TAT4556WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваша музика. Як вам подобається. Ваша музика. Як вам подобається. Ваша музика. Як вам подобається.
      -{discount-value}

      Справжні бездротові навушники

      TAT4556WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваша музика. Як вам подобається.

      Ці справжні бездротові навушники з гібридним активним шумопоглинанням вимикають фоновий шум, забезпечуючи чіткий звук і хороші баси, як вам подобається. Насолоджуйтеся комфортною посадкою, захистом від бризок і поту IPX4 та відтворенням протягом 29 годин із футляром. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        Ваша музика. Як вам подобається.

        • 12-мм неодимові динаміки
        • Активне шумопоглинання (ANC)
        • Надійна, комфортна фіксація у вусі
        • Загальний час відтворення – до 29 годин

        Постійне зосередження на музиці. Гібридне активне шумопоглинання

        Ці справді бездротові навушники не просто чудово виглядають – вони також дозволяють вам зосередитися. Вдосконалена система гібридного активного шумопоглинання (ANC) фільтрує небажані звуки, а режим пильності дозволяє чути навколишній світ.

        12-мм неодимові динаміки для чіткого звуку та гарного звучання низьких частот

        На ходу. У поїзді. У парку або спортзалі. Де б ви не користувалися навушникам , ідеально налаштовані 12-мм неодимові динаміки забезпечують чистий звук і чудове звучання низьких частот для кожної доріжки, списку відтворення та виклику.

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.

        Легке керування і з’єднання у пару

        Елементи керування на вушних наконечниках дозволяють призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.

        Режим моно дозволяє здійснювати дзвінки за допомогою одного навушника

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Портативний зарядний футляр USB-C. Ще 20 годин відтворення

        Працюєте понаднормово? Ці навушники можуть підтримати вас. Повністю заряджені навушники з вимкненим та увімкненим режимом ANC забезпечують 9 годин та 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр забезпечує ще 20 годин та 15 годин відповідно.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          12 мм
          Чутливість
          98 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          Гібридна
          Режим зовнішніх звуків.
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Підтримуваний кодек
          AAC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Водонепроникність
          IPX4
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник
          Матеріал з’єднання
          Силікон

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          6 + 15 год
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          9 + 20 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          55 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          500 мАгод.
          Ресурс батареї в режимі очікування
          80 год
          Час розмови
          9 год
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          10 хв за 1 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          11 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Сумісний голосовий помічник
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Зарядний футляр
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 280 мм
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри

          Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
          2,31 x 2,67 x 2,43  см
          Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
          7,10 x 4,00 x 3,10  см
          Загальна вага
          0,047  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Код EAN
          48 95229 12660 2
          Глибина
          3,9  см
          Ширина
          9,5  см
          Висота
          17,5  см
          Вага брутто
          0,129  кг
          Вага нетто
          0,057  кг
          Вага тари
          0,072  кг

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          20
          Код GTIN
          1 48 95229 12660 9
          Висота
          22  см
          Ширина
          22,5  см
          Довжина
          43  см
          Вага брутто
          3,46  кг
          Вага нетто
          1,14  кг
          Вага тари
          2,32  кг

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          5
          Код GTIN
          2 48 95229 12660 6
          Висота
          19,2  см
          Ширина
          10,5  см
          Довжина
          20,8  см
          Вага брутто
          0,73  кг
          Вага нетто
          0,285  кг
          Вага тари
          0,445  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20242 9

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