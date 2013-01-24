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    Справді бездротові навушники-вкладиші

    TAT5505BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваш звук. Ваш стиль. Ваш звук. Ваш стиль. Ваш звук. Ваш стиль.
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      Справді бездротові навушники-вкладиші

      TAT5505BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги

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        Справді бездротові навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ваш звук. Ваш стиль.

        • 8-мм динаміки/закритого типу
        • Активне шумопоглинання
        • Чорний
        • Bluetooth®
        Елегантний дизайн і гібридне активне шумопоглинання

        Елегантний дизайн і гібридне активне шумопоглинання

        Ці справді бездротові навушники не лише виглядають чудово. Вони також дозволяють чути мелодії краще, коли ви в русі. Гібридне активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, тому існує менше перешкод між вами і музикою. Режим пильності дозволяє знову чути звуки світу.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

        Потужні 8-мм неодимові динаміки. Потужні низькі частоти, чіткий звук

        Потужні 8-мм неодимові динаміки. Потужні низькі частоти, чіткий звук

        Подорожі, робота з дому чи просто відпочинок. 8-мм динаміки забезпечують чудовий звук для кожної доріжки, списку відтворення тощо. Якщо ви виймете навушник-вкладиш, музика призупиниться. Вставте навушник-вкладиш назад, і музика почне відтворюватися знову.

        Надзвичайно надійне з’єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування

        Надзвичайно надійне з’єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування

        Навушники готові до з’єднання у пару відразу після виймання із зарядного футляра. Після з’єднання у пару вони запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було з’єднано в пару. Сенсорні елементи керування на кожному навушнику дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.

        Два мікрофони для чітких викликів. Режим моно

        Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.

        Зарядний футляр. Отримайте до 20 годин відтворення

        Ви отримуєте до 20 годин відтворення завдяки зарядному футляру, а навушники будуть відтворювати вміст 5 годин після одного заряджання (4,5 години з активним шумопоглинанням). Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує додаткову годину використання. Заряджання у футлярі через USB-C триває дві години.

        Овальна акустична трубка. Силіконові вушні вкладиші

        Овальна акустична трубка комфортно й надійно розміщується у вусі та збільшує пасивну ізоляцію шумів. Силіконові вушні вкладиші малого, середнього та великого розмірів для завжди комфортного розміщення.

        Захист від бризок і поту IPX5

        Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX5 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • AVRCP
          • A2DP
          • Режим "вільні руки"
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Розміри виробу

          Висота
          3,2  см
          Ширина
          7,4  см
          Глибина
          3,6  см
          Довжина кабелю
          0  см
          Вага
          0,064  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          5  см
          Вага брутто
          0,237  кг
          Вага нетто
          0,091  кг
          Вага тари
          0,146  кг
          Код EAN
          48 95229 11038 0
          Кількість виробів
          1

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          34  см
          Ширина
          33,5  см
          Висота
          24,5  см
          Вага брутто
          6,837  кг
          Вага тари
          4,653  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11038 7
          Вага нетто
          2,184  кг

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          16  см
          Ширина
          16  см
          Висота
          11  см
          Вага брутто
          0,78  кг
          Вага тари
          0,507  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11038 4
          Вага нетто
          0,273  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Кабель USB-C
          Втулки
          3 розміри

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Утримування виклику
          • Вимкнення мікрофона
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між 2 викликами

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Тривалість відтворення музики
          5+15  год.
          Час очікування
          80 год.
          Час розмови
          5 год.
          Час зарядження
          2  год.

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Тип магніту
          NdFeB
          Діаметр динаміків
          8 мм
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          5  мВт
          Чутливість
          105 дБ (1 кГц)

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Вушні вкладки 3 розмірів
        • Кабель живлення USB

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