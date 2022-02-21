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  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
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  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
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  • Ваш звук. Ваш стиль.
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  • Ваш звук. Ваш стиль.

Більше не доступний

5000 seriesСправді бездротові навушники-вкладиші

TAT5505BK/00

3
| (3) Відгуки
Ваш звук. Ваш стиль.
Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення.
Переглянути всі переваги

Ваш звук. Ваш стиль.

  • 8-мм динаміки/закритого типу

  • Активне шумопоглинання

  • Чорний

  • Bluetooth®

Елегантний дизайн і гібридне активне шумопоглинання

Елегантний дизайн і гібридне активне шумопоглинання

Ці справді бездротові навушники не лише виглядають чудово. Вони також дозволяють чути мелодії краще, коли ви в русі. Гібридне активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, тому існує менше перешкод між вами і музикою. Режим пильності дозволяє знову чути звуки світу.

Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

Два мікрофони для чітких викликів. Режим моно

Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

3

Відгуки

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Плюси

Все

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Плюси

Etui

Мінуси

Problem z softem

Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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