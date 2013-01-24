Інші елементи комплектації
- Вушні вкладки 3 розмірів
- Кабель живлення USB
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Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш звук. Ваш стиль.
Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги
Ваш звук. Ваш стиль.
Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш звук. Ваш стиль.
Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення. Переглянути усі переваги
Справді бездротові навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
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Ці справді бездротові навушники не лише виглядають чудово. Вони також дозволяють чути мелодії краще, коли ви в русі. Гібридне активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, тому існує менше перешкод між вами і музикою. Режим пильності дозволяє знову чути звуки світу.
Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.
Подорожі, робота з дому чи просто відпочинок. 8-мм динаміки забезпечують чудовий звук для кожної доріжки, списку відтворення тощо. Якщо ви виймете навушник-вкладиш, музика призупиниться. Вставте навушник-вкладиш назад, і музика почне відтворюватися знову.
Навушники готові до з’єднання у пару відразу після виймання із зарядного футляра. Після з’єднання у пару вони запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було з’єднано в пару. Сенсорні елементи керування на кожному навушнику дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.
Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.
Ви отримуєте до 20 годин відтворення завдяки зарядному футляру, а навушники будуть відтворювати вміст 5 годин після одного заряджання (4,5 години з активним шумопоглинанням). Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує додаткову годину використання. Заряджання у футлярі через USB-C триває дві години.
Овальна акустична трубка комфортно й надійно розміщується у вусі та збільшує пасивну ізоляцію шумів. Силіконові вушні вкладиші малого, середнього та великого розмірів для завжди комфортного розміщення.
Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX5 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
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