Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAT5505BK/00
8-мм динаміки/закритого типу
Активне шумопоглинання
Чорний
Bluetooth®
Ці справді бездротові навушники не лише виглядають чудово. Вони також дозволяють чути мелодії краще, коли ви в русі. Гібридне активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, тому існує менше перешкод між вами і музикою. Режим пильності дозволяє знову чути звуки світу.
Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.
Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.
3.0
з 5
3
Відгуки
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Плюси
Все
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Плюси
Etui
Мінуси
Problem z softem
Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Цей відгук про 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless