Елегантний дизайн і гібридне активне шумопоглинання

Ці справді бездротові навушники не лише виглядають чудово. Вони також дозволяють чути мелодії краще, коли ви в русі. Гібридне активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, тому існує менше перешкод між вами і музикою. Режим пильності дозволяє знову чути звуки світу.