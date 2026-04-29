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5000 series Справді бездротові навушники-вкладиші

Більше не доступний

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5000 seriesСправді бездротові навушники-вкладиші

TAT5505BK/00

5000 series Справді бездротові навушники-вкладиші

Більше не доступний

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των ακουστικών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα σας δώσουν την καλύτερη εμπειρία ήχου από την κινητή συσκευή σας.

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Εφαρμογή Philips Headphones

Інструкції і документація

Стислий посібник - English (US)

  • PDF файл, 1.4 MB
  • 7 December 2023

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 19 August 2024

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