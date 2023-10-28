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Більше не доступний
TAT8506BK/00
Професійне шумопоглинання
Зменшення шуму вітру
Вишукана конструкція
Універсальне прилягання
Зосередьтеся на звуках, які ви хочете почути. Гібридна система шумопоглинання використовує кілька мікрофонів та вдосконалену технологію обробки звуку для фільтрації зовнішніх шумів. Режим пильності можна увімкнути, торкнувшись навушника, а керувати функцією зменшення шуму вітру можна за допомогою додатка для навушників Philips Headphones.
Незалежно від того, чи це пісня чи подкаст, ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують насичені низькі частоти та захоплюючу чіткість. У разі виймання навушника звук призупиняється, а найкращий кодек для пристрою iOS чи Android вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим звуком незалежно від послуги потокового аудіо, яку ви використовуєте.
Кругла конструкція цих навушників справді приваблива – і можна вибрати темний або світлий колір відповідно до свого вигляду. Шість розмірів силіконових ковпачків вушних вкладишів і додаткова пара вкладишів із піноматеріалу Comply гарантують надійне, комфортне прилягання.
Нагороди
4.0
з 5
4
Відгуки
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Плюси
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Плюси
Super dźwięk i super jakość
Мінуси
Brak
Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Плюси
Design
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke