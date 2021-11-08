Стильне занурення

Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги