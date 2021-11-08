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    Справжні бездротові навушники

    TAT8506BK/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Стильне занурення Стильне занурення Стильне занурення
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    • Відтворити Пауза

      Справжні бездротові навушники

      TAT8506BK/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Стильне занурення

      Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Стильне занурення

      Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги

      Стильне занурення

      Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Стильне занурення

      Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        Стильне занурення

        • Професійне шумопоглинання
        • Зменшення шуму вітру
        • Вишукана конструкція
        • Універсальне прилягання
        Зосереджуйтесь на тому, що потрібно. Професійне шумопоглинання

        Зосереджуйтесь на тому, що потрібно. Професійне шумопоглинання

        Зосередьтеся на звуках, які ви хочете почути. Гібридна система шумопоглинання використовує кілька мікрофонів та вдосконалену технологію обробки звуку для фільтрації зовнішніх шумів. Режим пильності можна увімкнути, торкнувшись навушника, а керувати функцією зменшення шуму вітру можна за допомогою додатка для навушників Philips Headphones.

        Детальний звук. Насичені баси

        Детальний звук. Насичені баси

        Незалежно від того, чи це пісня чи подкаст, ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують насичені низькі частоти та захоплюючу чіткість. У разі виймання навушника звук призупиняється, а найкращий кодек для пристрою iOS чи Android вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим звуком незалежно від послуги потокового аудіо, яку ви використовуєте.

        Вишуканий круглий дизайн. Ідеально комфортне прилягання

        Вишуканий круглий дизайн. Ідеально комфортне прилягання

        Кругла конструкція цих навушників справді приваблива – і можна вибрати темний або світлий колір відповідно до свого вигляду. Шість розмірів силіконових ковпачків вушних вкладишів і додаткова пара вкладишів із піноматеріалу Comply гарантують надійне, комфортне прилягання.

        Багатоточкове з’єднання Bluetooth. Працюйте краще

        Багатоточкове з’єднання Bluetooth. Працюйте краще

        Впорядкуйте свій робочий день. Ці справжні бездротові навушники можна підключити до двох пристрої Bluetooth одночасно й перемикатися між ними за потреби. Тож ви можете приймати дзвінки з ноутбука і слухати музику на телефоні.

        Чіткий звук під час дзвінка. Зниження шуму вітру.

        Чіткий звук під час дзвінка. Зниження шуму вітру.

        Кілька мікрофонів і спеціальний алгоритм зосереджуються на звучанні вашого голосу, а також знижують рівень шуму з навколишнього середовища. Фільтрується навіть шум вітру, тому вас буде добре чути, якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці.

        35 години відтворення завдяки Qi-сумісному футляру для заряджання

        35 години відтворення завдяки Qi-сумісному футляру для заряджання

        Повністю заряджені навушники-вкладиші та повністю заряджений футляр дозволяють подорожувати і насолоджуватися відтворенням довше, ніж добу. Також відтворення музики призупиняється, коли навушник виймають із вуха, тому ви не пропустите жодного такту. Qi-сумісний футляр можна заряджати бездротовим способом або через роз’єм USB-C.

        Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями

        Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє налаштувати рівень шумопоглинання, перемикаючись між попередньо встановленими режимами. Його також можна використовувати для увімкнення функції компенсації шуму вітру. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звучання на свій смак.

        Швидке з’єднання в пару і сенсорні елементи керування

        Сенсорні елементи керування спрощують керування, а функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з’єднати навушники в пару із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники опиняються біля пристрою Android, автоматично з’являється запит щодо підключення.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          13 мм
          Чутливість
          104 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          7–40 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Аудіо високої чіткості
          Так
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          Гібридна, ANC Pro+
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Мікрофон для ANC
          4 мікрофони

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          3 мікрофони
          Мікрофон із системою шумопоглинання
          Так
          Пониження шуму вітру
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Підтримуваний кодек
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • AVRCP
          • A2DP
          • HFP
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
          Так
          Водонепроникність
          IPX4
          Автоматичне вимкнення
          60 хвилин
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Конструкція

          Стиль носіння
          Вкладиші
          Колір
          Чорний
          Матеріал з’єднання
          • Піноматеріал Comply
          • Силікон
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          8 + 24 год
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          9 + 27 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-іонна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          50 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          410 мАгод
          Ресурс батареї в режимі очікування
          200 год
          Час розмови
          9 год
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Бездротове заряджання
          Так
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          10,1 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          • Google Помічник
          • Apple Siri

        • Аксесуари

          Зарядний футляр
          Так
          Піноматеріал Comply
          1 пара
          Вушні втулки
          6 пар
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри виробу

          Висота
          4,3  см
          Ширина
          6,8  см
          Глибина
          3,3  см
          Вага
          0,071  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          17,7  см
          Ширина
          9,7  см
          Глибина
          4,5  см
          Вага брутто
          0,243  кг
          Вага нетто
          0,071  кг
          Вага тари
          0,172  кг
          Код EAN
          48 95229 11804 1

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          14,7  см
          Ширина
          10,5  см
          Висота
          16,7  см
          Вага брутто
          0,633  кг
          Вага нетто
          0,213  кг
          Вага тари
          0,42  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11804 5

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          44,8  см
          Ширина
          31,1  см
          Висота
          19,6  см
          Вага брутто
          7,045  кг
          Вага нетто
          1,704  кг
          Вага тари
          5,341  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11804 8

        • UPC

          UPC
          8 40063 20169 9

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