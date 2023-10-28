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  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
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  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення
  • Стильне занурення

Більше не доступний

Справжні бездротові навушники

TAT8506BK/00

4
| (4) Відгуки

1 нагорода

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Стильне занурення
Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер.
Переглянути всі переваги

Стильне занурення

  • Професійне шумопоглинання

  • Зменшення шуму вітру

  • Вишукана конструкція

  • Універсальне прилягання

Зосереджуйтесь на тому, що потрібно. Професійне шумопоглинання

Зосереджуйтесь на тому, що потрібно. Професійне шумопоглинання

Зосередьтеся на звуках, які ви хочете почути. Гібридна система шумопоглинання використовує кілька мікрофонів та вдосконалену технологію обробки звуку для фільтрації зовнішніх шумів. Режим пильності можна увімкнути, торкнувшись навушника, а керувати функцією зменшення шуму вітру можна за допомогою додатка для навушників Philips Headphones.

Детальний звук. Насичені баси

Детальний звук. Насичені баси

Незалежно від того, чи це пісня чи подкаст, ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують насичені низькі частоти та захоплюючу чіткість. У разі виймання навушника звук призупиняється, а найкращий кодек для пристрою iOS чи Android вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим звуком незалежно від послуги потокового аудіо, яку ви використовуєте.

Вишуканий круглий дизайн. Ідеально комфортне прилягання

Вишуканий круглий дизайн. Ідеально комфортне прилягання

Кругла конструкція цих навушників справді приваблива – і можна вибрати темний або світлий колір відповідно до свого вигляду. Шість розмірів силіконових ковпачків вушних вкладишів і додаткова пара вкладишів із піноматеріалу Comply гарантують надійне, комфортне прилягання.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-3112060

Відгуки

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4.0

з 5

4

Відгуки

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Плюси

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Плюси

Super dźwięk i super jakość

Мінуси

Brak

Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Плюси

Design

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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