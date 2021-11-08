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Стильне занурення
Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стильне занурення
Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги
Стильне занурення
Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стильне занурення
Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
Усього:
Зосередьтеся на звуках, які ви хочете почути. Гібридна система шумопоглинання використовує кілька мікрофонів та вдосконалену технологію обробки звуку для фільтрації зовнішніх шумів. Режим пильності можна увімкнути, торкнувшись навушника, а керувати функцією зменшення шуму вітру можна за допомогою додатка для навушників Philips Headphones.
Незалежно від того, чи це пісня чи подкаст, ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують насичені низькі частоти та захоплюючу чіткість. У разі виймання навушника звук призупиняється, а найкращий кодек для пристрою iOS чи Android вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим звуком незалежно від послуги потокового аудіо, яку ви використовуєте.
Кругла конструкція цих навушників справді приваблива – і можна вибрати темний або світлий колір відповідно до свого вигляду. Шість розмірів силіконових ковпачків вушних вкладишів і додаткова пара вкладишів із піноматеріалу Comply гарантують надійне, комфортне прилягання.
Впорядкуйте свій робочий день. Ці справжні бездротові навушники можна підключити до двох пристрої Bluetooth одночасно й перемикатися між ними за потреби. Тож ви можете приймати дзвінки з ноутбука і слухати музику на телефоні.
Кілька мікрофонів і спеціальний алгоритм зосереджуються на звучанні вашого голосу, а також знижують рівень шуму з навколишнього середовища. Фільтрується навіть шум вітру, тому вас буде добре чути, якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці.
Повністю заряджені навушники-вкладиші та повністю заряджений футляр дозволяють подорожувати і насолоджуватися відтворенням довше, ніж добу. Також відтворення музики призупиняється, коли навушник виймають із вуха, тому ви не пропустите жодного такту. Qi-сумісний футляр можна заряджати бездротовим способом або через роз’єм USB-C.
Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє налаштувати рівень шумопоглинання, перемикаючись між попередньо встановленими режимами. Його також можна використовувати для увімкнення функції компенсації шуму вітру. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звучання на свій смак.
Сенсорні елементи керування спрощують керування, а функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з’єднати навушники в пару із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники опиняються біля пристрою Android, автоматично з’являється запит щодо підключення.
Звук
Характеристики ANC
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Розміри виробу
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
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