Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Навушники з мікрофоном

TAUE101BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Низькі частоти Низькі частоти Низькі частоти
    -{discount-value}

    Навушники з мікрофоном

    TAUE101BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Низькі частоти

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Навушники з мікрофоном

    Низькі частоти

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

    Низькі частоти

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Навушники з мікрофоном

    Низькі частоти

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      Низькі частоти

      для вдосконаленого звуку

      • 14,2-мм динаміки/відкритого типу
      • Навушники-вкладиші
      14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

      14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

      Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

      Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

      Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

      Інтегрований мікрофон та кнопка відповіді для легких розмов

      Інтегрований мікрофон та кнопка відповіді для легких розмов

      Неодимовий динамік забезпечує чистий збалансований звук

      Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Під'єднання

        Довжина кабелю
        1,2  м

      • Звук

        Акустична система
        відкрита
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        32  Ом
        Максимальна вхідна потужність
        5  мВт
        Чутливість
        106  дБ
        Діаметр динаміків
        14,2  мм

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        1,55  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 10058 3
        Висота
        11,7  см
        Довжина
        31  см
        Вага нетто
        1,44  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        0,11  кг
        Ширина
        16,2  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        6,8  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10058 6
        Висота
        26  см
        Довжина
        34,7  см
        Вага нетто
        5,76  кг
        Кількість споживчих комплектів
        96
        Вага тари
        1,04  кг
        Ширина
        32,5  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Код EAN
        48 95229 10058 9
        Вага брутто
        0,0757  кг
        Висота
        17,1  см
        Вага нетто
        0,06  кг
        Кількість виробів
        1
        Вага тари
        0,0157  кг
        Ширина
        5  см

      • Розміри виробу

        Довжина кабелю
        0  см
        Глибина
        2.1  см
        Висота
        14,6  см
        Вага
        0,0654  кг
        Ширина
        4,9  см

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись