Низькі частоти
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Низькі частоти
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
Низькі частоти
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Низькі частоти
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.
Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.
Інтегрований мікрофон та кнопка відповіді для легких розмов
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.
Конструкція
Під'єднання
Звук
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу