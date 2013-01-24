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Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги