Це Ваш час
Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Це Ваш час
Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги
Це Ваш час
Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Це Ваш час
Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.
Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку, коли ви хочете поговорити.
Амбушури пласко складаються та повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і візьміть зі собою.
Інтегроване дистанційне керування дозволяє легко прийняти виклик чи призупинити відтворення музики – усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку під час розмов.
Ці бездротові накладні навушники важать лише 195 г і дозволяють відтворювати музику зі справжнім комфортом.
М’які, дихаючі амбушури гарантують комфорт протягом тривалого прослуховування.
Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.
Звук
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу