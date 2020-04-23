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Більше не доступний
TAUH201WT/00
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Дихаючі амбушури
Компактне складання
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.
Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку, коли ви хочете поговорити.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
pawlos
23/04/2020
Polska
Працівник Philips
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Плюси
cena, brzmienie, wytrzymałość
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Перевірений покупець
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Плюси
Лек,удобен и прецизен!
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH201BK Слушалки с микрофон
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH201BK Слушалки с микрофон