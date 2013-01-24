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Навушники з мікрофоном

TAUH201WT/00
Загальна оцінка / 5
  • Це Ваш час Це Ваш час Це Ваш час
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    Навушники з мікрофоном

    TAUH201WT/00
    Загальна оцінка / 5

    Це Ваш час

    Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

    Навушники з мікрофоном

    Це Ваш час

    Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

    Це Ваш час

    Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

    Навушники з мікрофоном

    Це Ваш час

    Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

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      Це Ваш час

      • 32-мм динаміки/закритого типу
      • Накладні
      • Компактне складання

      Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

      Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

      32-мм неодимові акустичні динаміки. Чіткий звук. Потужні низькі частоти.

      32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.

      Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо.

      Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку, коли ви хочете поговорити.

      Пласка складана конструкція для легкого зберігання у кишені чи сумці.

      Амбушури пласко складаються та повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і візьміть зі собою.

      Інтегроване дистанційне керування. Легко перемикайте між музикою та викликами.

      Інтегроване дистанційне керування дозволяє легко прийняти виклик чи призупинити відтворення музики – усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку під час розмов.

      Легка регульована дуга на голову.

      Ці бездротові накладні навушники важать лише 195 г і дозволяють відтворювати музику зі справжнім комфортом.

      М’які амбушури можна нахилити для максимального комфорту

      М’які, дихаючі амбушури гарантують комфорт протягом тривалого прослуховування.

      Компактна складана конструкція для легкої портативності

      Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Мембрана
        ПЕТ
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Чутливість
        102 дБ
        Діаметр динаміків
        32 мм

      • Під'єднання

        Тип кабелю
        мідь
        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        хромоване
        Мікрофон
        Вбудований мікрофон

      • Зручність

        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        0,928  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10053 1
        Висота
        24  см
        Довжина
        21,2  см
        Вага нетто
        0,8526  кг
        Кількість споживчих комплектів
        6
        Вага тари
        0,0754  кг
        Ширина
        16,5  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        4,8  см
        Код EAN
        48 95229 10053 4
        Вага брутто
        0,25  кг
        Висота
        22,5  см
        Вага нетто
        0,1421  кг
        Кількість виробів
        1
        Вага тари
        0,1079  кг
        Ширина
        19,5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        4  см
        Висота
        18,5  см
        Вага
        0,1315  кг
        Ширина
        13,5  см

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