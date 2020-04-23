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Навушники з мікрофоном

TAUH201WT/00

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Це ваш час
Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою.
Переглянути всі переваги

Це ваш час

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Дихаючі амбушури

  • Компактне складання

Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

32-мм неодимові акустичні динаміки. Чіткий звук. Потужні низькі частоти.

32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.

Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо.

Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку, коли ви хочете поговорити.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Плюси

cena, brzmienie, wytrzymałość

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Перевірений покупець

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Плюси

Лек,удобен и прецизен!

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH201BK Слушалки с микрофон

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH201BK Слушалки с микрофон

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