Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAUH202BK/00
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Час відтворення – до 15 годин
Компактне складання
Ви отримаєте 15 годин відтворення, а 32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чітке звучання і потужні баси. Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.
Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.
32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.
4.3
з 5
24
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Kozhokar
01/09/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Навушниками задоволений!
Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH202BK Бездротові навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH202BK Бездротові навушники
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakość, cena
Мінуси
brak
Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Плюси
dźwięk, wygodne
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe