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  • Вмикайте власну музику
  • Вмикайте власну музику
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Більше не доступний

Бездротові навушники

TAUH202WT/00

4.3
| (24) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
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Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч.
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  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Час відтворення – до 15 годин

  • Компактне складання

15 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч.

Ви отримаєте 15 годин відтворення, а 32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чітке звучання і потужні баси. Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.

2–3 години заряджання.

Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.

32-мм неодимові акустичні динаміки. Чіткий звук. Потужні низькі частоти.

32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

24

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

01/09/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Навушниками задоволений!

Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH202BK Бездротові навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH202BK Бездротові навушники

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakość, cena

Мінуси

brak

Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Плюси

dźwięk, wygodne

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

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