Вмикайте власну музику

Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги