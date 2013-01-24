Вмикайте власну музику
Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вмикайте власну музику
Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги
Вмикайте власну музику
Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вмикайте власну музику
Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги
Ви отримаєте 15 годин відтворення, а 32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чітке звучання і потужні баси. Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.
Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.
32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Амбушури пласко складаються та повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і візьміть зі собою.
Легко керуйте музикою та викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити, просто натиснувши кнопку.
М’які, дихаючі амбушури гарантують комфорт протягом тривалого прослуховування.
Завдяки можливості плаского складання навушники BASS+ легко складати і зберігати, що робить їх ідеальними для подорожей.
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