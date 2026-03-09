Насолоджуйтесь улюбленою музикою з портативним бумбоксом, який відтворює фізичні компакт-диски будь-якого формату. Ви також отримаєте чітке FM-радіо, стабільну передачу даних через Bluetooth®, відтворення з USB та аудіовхід для інших пристроїв.
Ми використовуємо в наших виробах перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.
Портативний CD-програвач у стилі бумбокс
Незалежно від того, чи ви відтворюєте фізичні компакт-диски вперше, чи регулярно, цей CD-програвач із верхнім завантаженням є чудовим вибором для повсякденного прослуховування контенту. Він може читати будь-які формати компакт-дисків, а завдяки спеціальній ручці його можна легко переносити. Просто підключіть штекер до розетки або вставте шість батарей (типу R14 C, не входять у комплект) і беріть пристрій із собою на вулицю.
Цифрове FM-радіо із 20 попередньо налаштованими радіостанціями
Якщо ви хочете насолодитися музикою, яка існує довше, ніж компакт-диски, цифровий FM-тюнер допоможе вам легко знайти улюблені радіопрограми. Ви можете зберегти до 20 попередніх налаштувань для станцій, які часто слухаєте.
Зручна бездротова потокова передача даних через Bluetooth®
Хочете використовувати цей CD-програвач як портативний динамік? З’єднання Bluetooth® дозволяє передавати звук із сумісного смарт-пристрою безпосередньо на програвач, а функція Dynamic Bass Boost підкреслить ваші улюблені басові партії.
Під’єднання до інших джерел через USB-порт і аудіовхід
Для повної гнучкості також передбачений USB-порт, до якого можна під’єднати флеш-накопичувач, щоб насолоджуватися своєю цифровою музичною колекцією. Або використовуйте аудіовхід для під’єднання програвача вінілових платівок і відтворення записів.
Вбудований таймер вимкнення
Якщо ви любите засинати під музику, аудіокнигу або радіо, що грає на фоні, ви можете встановити таймер вимкнення на 120, 90, 60, 30 або 15 хвилин. Після закінчення цього часу CD-програвач перейде в режим очікування.
Технічні характеристики
Звук
Вихідна потужність (RMS)
3 Вт
Покращення звуку
Динамічне підсилення низьких частот
Звукова система
Стерео
Діаметр динаміків
2,5 дюймів
Регулювання гучності
збільшення/зменшення
Гучномовці
Вбудовані динаміки
2
Під'єднання
USB
Type-A (відтворення)
Профілі Bluetooth
A2DP
AVRCP
Аудіовхід (3,5 мм)
Так
Версія Bluetooth
6.0
Тюнер/Прийом/Передача
Антена
FM-антена
Автоматичне цифрове налаштування
Так
Діапазони тюнера
FM моно
FM стерео
Запрограмовані станції
20
RDS
Ні
Тип антени
Телескопічне
Зручність
Тип дисплея
РК-дисплей
Колір підсвітки
Білий
Таймер вимкнення
Так
Потужність
Тип батареї
LR14
Напруга батареї
1.5
В
Потужність, що споживається від електромережі
100 В – 240 В, 50/60 Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,8 Вт (відображення годинника ввімкнено)
Кількість батарей
6*
Тип живлення
Змінний струм; батареї*
Аксесуари
Короткий посібник
Так
Шнур живлення
Так
Гарантія
Гарантійний талон
Інструкція з безпеки
Конструкція
Колір
сріблястий (панель)
Розміри
Глибина упаковки
159
мм
Глибина виробу
245
мм
Вага з упаковкою
1,95
кг
Висота упаковки
278
мм
Ширина упаковки
370
мм
Ширина виробу
285
мм
Висота виробу
125
мм
Вага виробу
1,15
кг
Відтворення аудіо
Режими відтворення дисків
Швидка прокрутка вперед/назад
Пошук наступної/попередньої доріжки
Повтор/довільно/програма
Відтворення з носіїв
компакт-диски
CD-R
CD-RW
Кількість дек
1
Режими прямого з’єднання USB Direct
Відтворення/пауза
Попередня/наступна
Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед
Зупинка
Повтор
Довільне відтворення
Запрограмоване відтворення
Тип завантаження
Вгорі
Програмовані доріжки
20
Режим Bluetooth
Відтворення/пауза
Попередня/наступна
Сумісність
Керування через додаток на смартфоні/планшеті
Ні
Екологічність
Пластиковий корпус
містить 60% переробленого вторинного акрилонітрил-бутадієн-стиролу (ABS) TE-00132492 сертифікованого GRS
