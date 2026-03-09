Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Ваш універсальний програвач компакт-дисків

      Програвач компакт-дисків

      TAZ2000S/10

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Ваш універсальний програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтесь улюбленою музикою з портативним бумбоксом, який відтворює фізичні компакт-диски будь-якого формату. Ви також отримаєте чітке FM-радіо, стабільну передачу даних через Bluetooth®, відтворення з USB та аудіовхід для інших пристроїв.

      Переглянути усі переваги

      Програвач компакт-дисків

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Програвач компакт-дисків
      - {discount-value}

      Програвач компакт-дисків

      усього

      recurring payment

      Ваш універсальний програвач компакт-дисків

      • CD-програвач із підтримкою різних джерел
      • CD, FM-радіо, USB
      • Bluetooth® 6.0, аудіовхід
      • Вбудована ручка для перенесення
      Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

      Ми використовуємо в наших виробах перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

      Портативний CD-програвач у стилі бумбокс

      Незалежно від того, чи ви відтворюєте фізичні компакт-диски вперше, чи регулярно, цей CD-програвач із верхнім завантаженням є чудовим вибором для повсякденного прослуховування контенту. Він може читати будь-які формати компакт-дисків, а завдяки спеціальній ручці його можна легко переносити. Просто підключіть штекер до розетки або вставте шість батарей (типу R14 C, не входять у комплект) і беріть пристрій із собою на вулицю.

      Цифрове FM-радіо із 20 попередньо налаштованими радіостанціями

      Якщо ви хочете насолодитися музикою, яка існує довше, ніж компакт-диски, цифровий FM-тюнер допоможе вам легко знайти улюблені радіопрограми. Ви можете зберегти до 20 попередніх налаштувань для станцій, які часто слухаєте.

      Зручна бездротова потокова передача даних через Bluetooth®

      Хочете використовувати цей CD-програвач як портативний динамік? З’єднання Bluetooth® дозволяє передавати звук із сумісного смарт-пристрою безпосередньо на програвач, а функція Dynamic Bass Boost підкреслить ваші улюблені басові партії.

      Під’єднання до інших джерел через USB-порт і аудіовхід

      Для повної гнучкості також передбачений USB-порт, до якого можна під’єднати флеш-накопичувач, щоб насолоджуватися своєю цифровою музичною колекцією. Або використовуйте аудіовхід для під’єднання програвача вінілових платівок і відтворення записів.

      Вбудований таймер вимкнення

      Якщо ви любите засинати під музику, аудіокнигу або радіо, що грає на фоні, ви можете встановити таймер вимкнення на 120, 90, 60, 30 або 15 хвилин. Після закінчення цього часу CD-програвач перейде в режим очікування.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        3 Вт
        Покращення звуку
        Динамічне підсилення низьких частот
        Звукова система
        Стерео
        Діаметр динаміків
        2,5 дюймів
        Регулювання гучності
        збільшення/зменшення

      • Гучномовці

        Вбудовані динаміки
        2

      • Під'єднання

        USB
        Type-A (відтворення)
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так
        Версія Bluetooth
        6.0

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Антена
        FM-антена
        Автоматичне цифрове налаштування
        Так
        Діапазони тюнера
        • FM моно
        • FM стерео
        Запрограмовані станції
        20
        RDS
        Ні
        Тип антени
        Телескопічне

      • Зручність

        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Колір підсвітки
        Білий
        Таймер вимкнення
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        LR14
        Напруга батареї
        1.5  В
        Потужність, що споживається від електромережі
        100 В – 240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,8 Вт (відображення годинника ввімкнено)
        Кількість батарей
        6*
        Тип живлення
        Змінний струм; батареї*

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Шнур живлення
        Так
        Гарантія
        • Гарантійний талон
        • Інструкція з безпеки

      • Конструкція

        Колір
        сріблястий (панель)

      • Розміри

        Глибина упаковки
        159  мм
        Глибина виробу
        245  мм
        Вага з упаковкою
        1,95  кг
        Висота упаковки
        278  мм
        Ширина упаковки
        370  мм
        Ширина виробу
        285  мм
        Висота виробу
        125  мм
        Вага виробу
        1,15  кг

      • Відтворення аудіо

        Режими відтворення дисків
        • Швидка прокрутка вперед/назад
        • Пошук наступної/попередньої доріжки
        • Повтор/довільно/програма
        Відтворення з носіїв
        • компакт-диски
        • CD-R
        • CD-RW
        Кількість дек
        1
        Режими прямого з’єднання USB Direct
        • Відтворення/пауза
        • Попередня/наступна
        • Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед
        • Зупинка
        • Повтор
        • Довільне відтворення
        • Запрограмоване відтворення
        Тип завантаження
        Вгорі
        Програмовані доріжки
        20
        Режим Bluetooth
        • Відтворення/пауза
        • Попередня/наступна

      • Сумісність

        Керування через додаток на смартфоні/планшеті
        Ні

      • Екологічність

        Пластиковий корпус
        містить 60% переробленого вторинного акрилонітрил-бутадієн-стиролу (ABS) TE-00132492 сертифікованого GRS

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • Цей виріб має відділення для батарей, але батареї не входять у комплект. Придбайте окремо.

      Телевізори Philips

      Телевізори із Ambilight
      Телевізори OLED
      The One
      Ambilight TV FC Barcelona
      Ігровий телевізор Philips
      Домашній звук
      Посібник з вибору телевізора

      Звук Philips

      Навушники
      Звукові системи
      Бездротові гучномовці
      Домашні аудіосистеми
      Fidelio
      Додаток для навушників
      Партійні спікери

      Підтримка

      Підтримка телевізорів
      Підтримка звуку
      Реєстрація виробів
      Оновлення програмного забезпечення і драйверів
      Зв’яжіться з нами
      

      Ми у мережі

      Facebook
      Instagram
      YouTube
      Карта сайту
      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.