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Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги
Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги
Удосконалену технологію PowerCyclone 10 розроблено для максимального збільшення потоку повітря завдяки потужному обертовому руху, що забезпечує надзвичайно велику потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні ефективно відділяє пил від повітря, забезпечуючи вищу потужність всмоктування довше для найкращого прибирання будь-якого бруду на всіх типах підлоги**.
Насадка TriActive Ultra захоплює грубий і дрібний пил за один раз і з усіх боків. Насадка використовує потужність всмоктування для щоразу швидших результатів і на будь-якій підлозі.
Технологія NanoClean зменшує хмари пилу, щоб підтримувати чистоту вашого дому і підлоги. Пил спадає на дно контейнера і не прилипає до стінок. Коли час спорожнити контейнер, пил і бруд легко випадає.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13***.
Ручку ErgoGrip створено для комфорту й ефективності, щоб полегшити доступ до вузьких місць. Швидше закінчуйте прибирання за допомогою функцій керування для зменшення потужності або вимикайте одним натисненням кнопки.
Супертурбощітка ретельно чистить килими, обертаючись у насадці для легкого усунення шерсті тварин, пуху і навіть найдрібнішого пилу, забезпечуючи ефективніше прибирання. Ідеально підходять для власників домашніх тварин.
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