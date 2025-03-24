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Розширена гарантія 3 роки
900 Вт
PowerCyclone 10
Фільтр Allergy H13 захоплює 99,9%
Основна насадка TriActive Ultra
Додаткові насадки: турбощітка
Удосконалену технологію PowerCyclone 10 розроблено для максимального збільшення потоку повітря завдяки потужному обертовому руху, що забезпечує надзвичайно велику потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні ефективно відділяє пил від повітря, забезпечуючи вищу потужність всмоктування довше для найкращого прибирання будь-якого бруду на всіх типах підлоги**.
Насадка TriActive Ultra захоплює грубий і дрібний пил за один раз і з усіх боків. Насадка використовує потужність всмоктування для щоразу швидших результатів і на будь-якій підлозі.
Технологія NanoClean зменшує хмари пилу, щоб підтримувати чистоту вашого дому і підлоги. Пил спадає на дно контейнера і не прилипає до стінок. Коли час спорожнити контейнер, пил і бруд легко випадає.
Нагороди
4.9
з 5
197
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
24/03/2025
Україна
Перевірений покупець
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Плюси
потужність всмоктування, багато насадок.
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Ніконор
18/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
natal19
12/10/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Супер-пилосос за свої гроші
Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.
Плюси
Функціональність, розміри
Мінуси
щіточка для м'яких меблів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними безмішковими пилососами (> 150 €) у Німеччині I пол. 2019 року.
Випробувано лабораторіями Philips на предмет прибирання дрібного й грубого пилу на твердій і м’якій підлозі порівняно з 10 найпопулярнішими пилососами без мішка для пилу в Німеччині, грудень 2019 р.
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.