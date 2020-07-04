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    9000 series

    Пилосос без мішка для пилу

    XB9154/09
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
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      9000 series Пилосос без мішка для пилу

      XB9154/09
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

      Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги

      9000 series Пилосос без мішка для пилу

      Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

      Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги

      Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

      Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги

      9000 series Пилосос без мішка для пилу

      Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

      Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra. Переглянути усі переваги

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        9000 series

        9000 series

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

        Технологія NanoClean для мінімального впливу пилу

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 10
        • Фільтр Allergy H13 захоплює 99,9%
        • Основна насадка TriActive Ultra
        • Додаткові насадки: турбощітка
        PowerCyclone 10 підтримує неймовірну потужність всмоктування довше

        PowerCyclone 10 підтримує неймовірну потужність всмоктування довше

        Удосконалену технологію PowerCyclone 10 розроблено для максимального збільшення потоку повітря завдяки потужному обертовому руху, що забезпечує надзвичайно велику потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні ефективно відділяє пил від повітря, забезпечуючи вищу потужність всмоктування довше для найкращого прибирання будь-якого бруду на всіх типах підлоги**.

        Насадка TriActive Ultra захоплює пил і бруд із будь-якої підлоги

        Насадка TriActive Ultra захоплює пил і бруд із будь-якої підлоги

        Насадка TriActive Ultra захоплює грубий і дрібний пил за один раз і з усіх боків. Насадка використовує потужність всмоктування для щоразу швидших результатів і на будь-якій підлозі.

        Технологія NanoClean зменшує хмари пилу

        Технологія NanoClean зменшує хмари пилу

        Технологія NanoClean зменшує хмари пилу, щоб підтримувати чистоту вашого дому і підлоги. Пил спадає на дно контейнера і не прилипає до стінок. Коли час спорожнити контейнер, пил і бруд легко випадає.

        Чистіть делікатні речі, такі як меблі та оббивка

        Чистіть делікатні речі, такі як меблі та оббивка

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13***.

        ErgoGrip із дистанційним керуванням для безпроблемного використання

        ErgoGrip із дистанційним керуванням для безпроблемного використання

        Ручку ErgoGrip створено для комфорту й ефективності, щоб полегшити доступ до вузьких місць. Швидше закінчуйте прибирання за допомогою функцій керування для зменшення потужності або вимикайте одним натисненням кнопки.

        Супертурбощітка ідеально підходить для ретельного прибирання шерсті тварин і пуху

        Супертурбощітка ідеально підходить для ретельного прибирання шерсті тварин і пуху

        Супертурбощітка ретельно чистить килими, обертаючись у насадці для легкого усунення шерсті тварин, пуху і навіть найдрібнішого пилу, забезпечуючи ефективніше прибирання. Ідеально підходять для власників домашніх тварин.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Вхідна потужність (ІЕС)
          899  W
          Колір
          Повністю чорний
          Рівень потужності звуку
          77  dB

        • Практичність

          З’єднання трубки
          SmartLock
          Радіус дії
          11  m
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Керування живленням
          Дистанційне керування
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Довжина шнура
          8  m
          Тип коліщаток
          Гума
          Індикатор заповнення
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Насадка TriActive Ultra
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          • Вбудована щітка
          Зберігання аксесуарів
          На ручці
          Додаткові аксесуари
          Супертурбощітка

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          6,2  kg

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          2,2  L
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Allergy H13

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • Потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними безмішковими пилососами (> 150 €) у Німеччині I пол. 2019 року.
              • *Випробувано лабораторіями Philips на предмет прибирання дрібного й грубого пилу на твердій і м’якій підлозі порівняно з 10 найпопулярнішими пилососами без мішка для пилу в Німеччині, грудень 2019 р.
              • **Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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