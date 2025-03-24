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Усі серії

  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

Серія 9000Пилосос без мішка для пилу

XB9154/09

4.9
| (197) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10
Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra.
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Технологія NanoClean для мінімального впливу пилу

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

  • 900 Вт

  • PowerCyclone 10

  • Фільтр Allergy H13 захоплює 99,9%

  • Основна насадка TriActive Ultra

  • Додаткові насадки: турбощітка

PowerCyclone 10 підтримує неймовірну потужність всмоктування довше

PowerCyclone 10 підтримує неймовірну потужність всмоктування довше

Удосконалену технологію PowerCyclone 10 розроблено для максимального збільшення потоку повітря завдяки потужному обертовому руху, що забезпечує надзвичайно велику потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні ефективно відділяє пил від повітря, забезпечуючи вищу потужність всмоктування довше для найкращого прибирання будь-якого бруду на всіх типах підлоги**.

Насадка TriActive Ultra захоплює пил і бруд із будь-якої підлоги

Насадка TriActive Ultra захоплює пил і бруд із будь-якої підлоги

Насадка TriActive Ultra захоплює грубий і дрібний пил за один раз і з усіх боків. Насадка використовує потужність всмоктування для щоразу швидших результатів і на будь-якій підлозі.

Технологія NanoClean зменшує хмари пилу

Технологія NanoClean зменшує хмари пилу

Технологія NanoClean зменшує хмари пилу, щоб підтримувати чистоту вашого дому і підлоги. Пил спадає на дно контейнера і не прилипає до стінок. Коли час спорожнити контейнер, пил і бруд легко випадає.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Відгуки

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4.9

з 5

197

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

24/03/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Плюси

потужність всмоктування, багато насадок.

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Плюси

Функціональність, розміри

Мінуси

щіточка для м'яких меблів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними безмішковими пилососами (> 150 €) у Німеччині I пол. 2019 року.

      2. Випробувано лабораторіями Philips на предмет прибирання дрібного й грубого пилу на твердій і м’якій підлозі порівняно з 10 найпопулярнішими пилососами без мішка для пилу в Німеччині, грудень 2019 р.

      3. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.