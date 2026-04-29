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Серія 9000 Пилосос без мішка для пилу
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XB9154/09
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XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07
Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09
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Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як почистити контейнер безмішкового пилососа Philips
Як почистити фільтр у пилососі Philips?
Пилосос Philips не вмикається
Пилосос Philips перегрівається
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