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Серія 9000 Пилосос без мішка для пилу

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Серія 9000Пилосос без мішка для пилу

XB9154/09

Серія 9000 Пилосос без мішка для пилу

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Інструкції і документація

XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07

  • PDF файл, 191.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09

  • PDF файл, 404.5 kB
  • 13 March 2026

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