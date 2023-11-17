Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Потужне всмоктування з PowerCyclone 8
LED-насадка для твердої підлоги
Екорежим: до 60 хв, турбо: 15 хв (2)
2 налаш., 2 насадки, настінне кріплення
PowerCyclone 8 і цифровий двигун PowerBlade разом створюють високу швидкість повітряного потоку [до 820 л/хв(3)] з енергоефективністю. Результат? Ретельне збирання пилу й бруду завдяки довшій тривалості роботи, особливо на твердій підлозі.
Нехай кожен рух буде результативним завдяки нашій LED-насадці, яка вловлює до 99% пилу та бруду на найвищому рівні (4). Вона висвітлює крихітні частинки пилу під потрібним кутом, тож ви точно знатимете, де чистити. Насадка розроблена для ковзання дуже близько до стін і країв, захоплюючи тверді частинки бруду. Не залишайте жодної порошинки.
Усередині шаф, у кутах або на висоті – пилососи Philips серії 3000 впораються із вашим завданням. Пристрій легко перетворюється на портативний пилосос для кращої мобільності. Довга щілинна насадка допомагає дістатися до вузьких місць. Комбінований інструмент «2-в-1» легко перемикається між м’якою щіткою для видалення пилу з делікатних поверхонь і широкою щілинною насадкою для прибирання складних кутів.
4.4
з 5
19
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Частина акції
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Плюси
Простий в догляді, гарно прибирає
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Частина акції
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Плюси
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Плюси
Досить довгий час роботи, потужний
Мінуси
Не виявила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання
(2) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання
(3) У турборежимі
(4) На твердих підлогах у турборежимі
(5) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання
(6) Розмір частинок >0,5 мкм
(7) На твердих підлогах із насадкою для сухого прибирання
(8) Турборежим, тільки для ручного прибирання