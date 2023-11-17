КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль

Серія 3000Бездротовий пилосос

XC3031/01

4.4
| (19) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Розкрийте силу чистоти без зусиль
Жодних складнощів із прибиранням із легким пилососом серії Philips 3000. Він забезпечує потужне всмоктування на твердих підлогах завдяки технології PowerCyclone та освітлює прихований пил за допомогою LED-насадки. Легке та зручне прибирання чекає!
Переглянути всі переваги

До 60 хвилин прибирання на одному заряді (1)

Розкрийте силу чистоти без зусиль

  • Потужне всмоктування з PowerCyclone 8

  • LED-насадка для твердої підлоги

  • Екорежим: до 60 хв, турбо: 15 хв (2)

  • 2 налаш., 2 насадки, настінне кріплення

PowerCyclone 8: потужне всмоктування з мінімальним використанням заряду (8)

PowerCyclone 8: потужне всмоктування з мінімальним використанням заряду (8)

PowerCyclone 8 і цифровий двигун PowerBlade разом створюють високу швидкість повітряного потоку [до 820 л/хв(3)] з енергоефективністю. Результат? Ретельне збирання пилу й бруду завдяки довшій тривалості роботи, особливо на твердій підлозі.

LED-насадка для твердої підлоги виявляє пил, направляючи кожен рух

LED-насадка для твердої підлоги виявляє пил, направляючи кожен рух

Нехай кожен рух буде результативним завдяки нашій LED-насадці, яка вловлює до 99% пилу та бруду на найвищому рівні (4). Вона висвітлює крихітні частинки пилу під потрібним кутом, тож ви точно знатимете, де чистити. Насадка розроблена для ковзання дуже близько до стін і країв, захоплюючи тверді частинки бруду. Не залишайте жодної порошинки.

Зручне прибирання завдяки портативному формфактору та аксесуарам

Зручне прибирання завдяки портативному формфактору та аксесуарам

Усередині шаф, у кутах або на висоті – пилососи Philips серії 3000 впораються із вашим завданням. Пристрій легко перетворюється на портативний пилосос для кращої мобільності. Довга щілинна насадка допомагає дістатися до вузьких місць. Комбінований інструмент «2-в-1» легко перемикається між м’якою щіткою для видалення пилу з делікатних поверхонь і широкою щілинною насадкою для прибирання складних кутів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

19

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Плюси

Простий в догляді, гарно прибирає

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Плюси

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Плюси

Досить довгий час роботи, потужний

Мінуси

Не виявила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. (1) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання

      2. (2) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання

      3. (3) У турборежимі

      4. (4) На твердих підлогах у турборежимі

      5. (5) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання

      6. (6) Розмір частинок >0,5 мкм

      7. (7) На твердих підлогах із насадкою для сухого прибирання

      8. (8) Турборежим, тільки для ручного прибирання