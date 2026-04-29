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Пилососи із функцією миття
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XC3031/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
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Other Questions (1)
Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
Як замінити батареї пилососа Philips?
Відкликання батареї: бездротові пилососи Philips серії 2000 і Philips серії 3000
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Бездротові пилососи серії 3000 та 5000Набір із двох накладок із мікрофібри
Бездротовий пилосос серії 2000 та 3000Змінний фільтр
Бездротовий пилосос серії 3000Літій-іонний акумулятор 25,2 В
Пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах
Пилосос Philips створює незвичайний шум
Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається
Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)
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