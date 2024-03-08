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  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль
  • Розкрийте силу чистоти без зусиль

Серія 3000Бездротовий пилосос Aqua

XC3131/01

4.7
| (15) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Розкрийте силу чистоти без зусиль
Жодних складнощів із прибиранням із легким пилососом серії Philips 3000. Він забезпечує потужне всмоктування на твердих підлогах завдяки технології PowerCyclone освітлює прихований пил за допомогою LED-насадки. Швидке вологе прибирання одним рухом!
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До 60 хвилин прибирання на одному заряді (1)

Розкрийте силу чистоти без зусиль

  • Потужне всмоктування з PowerCyclone 8

  • LED-насадка для твердої підлоги

  • Екорежим: до 60 хв, турбо: 15 хв (2)

  • У комплекті модуль Aqua для миття

  • 2 налаш., 2 насадки, настінне кріплення

PowerCyclone 8: потужне всмоктування з мінімальним використанням заряду (8)

PowerCyclone 8: потужне всмоктування з мінімальним використанням заряду (8)

PowerCyclone 8 і цифровий двигун PowerBlade разом створюють високу швидкість повітряного потоку [до 820 л/хв(3)] з енергоефективністю. Результат? Ретельне збирання пилу й бруду завдяки довшій тривалості роботи, особливо на твердій підлозі.

LED-насадка для твердої підлоги виявляє пил, направляючи кожен рух

LED-насадка для твердої підлоги виявляє пил, направляючи кожен рух

Нехай кожен рух буде результативним завдяки нашій LED-насадці, яка вловлює до 99% пилу та бруду на найвищому рівні (4). Вона висвітлює крихітні частинки пилу під потрібним кутом, тож ви точно знатимете, де чистити. Насадка розроблена для ковзання дуже близько до стін і країв, захоплюючи тверді частинки бруду. Не залишайте жодної порошинки.

Зручне прибирання завдяки портативному формфактору та аксесуарам

Зручне прибирання завдяки портативному формфактору та аксесуарам

Усередині шаф, у кутах або на висоті – пилососи Philips серії 3000 впораються із вашим завданням. Пристрій легко перетворюється на портативний пилосос для кращої мобільності. Довга щілинна насадка допомагає дістатися до вузьких місць. Комбінований інструмент «2-в-1» легко перемикається між м’якою щіткою для видалення пилу з делікатних поверхонь і широкою щілинною насадкою для прибирання складних кутів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

15

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

4
3
2

08/03/2024

Україна

Україна

Пилосос дуже сильний

Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Дуже хороший пилосос

Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.

Плюси

знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи

Мінуси

на ворсистий килим не підійде

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Зручний, час роботи

Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим

Плюси

Зручність, час роботи, мийна насадка

Мінуси

Жодних

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

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      Примітки

      1. (1) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання

      2. (2) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання

      3. (3) У турборежимі

      4. (4) На твердих підлогах у турборежимі

      5. (5) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання

      6. (6) Розмір частинок >0,5 мкм

      7. (7) На твердих підлогах із насадкою для сухого прибирання

      8. (8) Турборежим, тільки для ручного прибирання