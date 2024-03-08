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Потужне всмоктування з PowerCyclone 8
LED-насадка для твердої підлоги
Екорежим: до 60 хв, турбо: 15 хв (2)
У комплекті модуль Aqua для миття
2 налаш., 2 насадки, настінне кріплення
PowerCyclone 8 і цифровий двигун PowerBlade разом створюють високу швидкість повітряного потоку [до 820 л/хв(3)] з енергоефективністю. Результат? Ретельне збирання пилу й бруду завдяки довшій тривалості роботи, особливо на твердій підлозі.
Нехай кожен рух буде результативним завдяки нашій LED-насадці, яка вловлює до 99% пилу та бруду на найвищому рівні (4). Вона висвітлює крихітні частинки пилу під потрібним кутом, тож ви точно знатимете, де чистити. Насадка розроблена для ковзання дуже близько до стін і країв, захоплюючи тверді частинки бруду. Не залишайте жодної порошинки.
Усередині шаф, у кутах або на висоті – пилососи Philips серії 3000 впораються із вашим завданням. Пристрій легко перетворюється на портативний пилосос для кращої мобільності. Довга щілинна насадка допомагає дістатися до вузьких місць. Комбінований інструмент «2-в-1» легко перемикається між м’якою щіткою для видалення пилу з делікатних поверхонь і широкою щілинною насадкою для прибирання складних кутів.
4.7
з 5
15
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Vno4iii
29/11/2023
Україна
Частина акції
Дуже хороший пилосос
Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.
Плюси
знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи
Мінуси
на ворсистий килим не підійде
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Diana12
29/11/2023
Україна
Частина акції
Зручний, час роботи
Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим
Плюси
Зручність, час роботи, мийна насадка
Мінуси
Жодних
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання
(2) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання
(3) У турборежимі
(4) На твердих підлогах у турборежимі
(5) Звичайний режим, тільки для ручного прибирання / турборежим, тільки для ручного прибирання
(6) Розмір частинок >0,5 мкм
(7) На твердих підлогах із насадкою для сухого прибирання
(8) Турборежим, тільки для ручного прибирання