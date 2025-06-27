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XC7163/01
XC8157/01
XW9463/11
XW7264/10
XW9463/10
XC3131/01
XC3131/61
XC3133/01
XW7110/01
XC7055/01
Підходить для будь-якої твердої підлоги
Видаляє жир, плями, липкий бруд
Одна пляшечка на 25 сеансів прибирання
Для всіх пристроїв для миття Philips
Для правильного дозування використовується дозуючий ковпачок. Наповніть ємність для води та додайте 10 мл засобу для миття підлоги. Однієї пляшки засобу вистачає на 25 прибирань.
Безпечно використовувати в оселях із дітьми і тваринами
Найкращі та найпрофесійніші результати вологого прибирання ламінату, паркету, дерева, плитки, мармуру, бетону, ПВХ тощо за допомогою пилососа для вологого прибирання Philips
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Плюси
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Мінуси
zadne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah