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  • Розчин для миття підлоги

Засіб для миття підлоги PhilipsПідходить для всіх типів твердих підлог

XV1792/01

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Розчин для миття підлоги
Засіб для миття підлоги Philips розроблений для всіх типів твердих підлог, він ефективно видаляє жир, плями й липкий бруд. Засіб сумісний із пилососами Philips із функцією миття для ретельного прибирання.
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для всіх типів твердих підлог

Розчин для миття підлоги

  • Підходить для будь-якої твердої підлоги

  • Видаляє жир, плями, липкий бруд

  • Одна пляшечка на 25 сеансів прибирання

  • Для всіх пристроїв для миття Philips

Концентрований засіб для миття підлоги

Для правильного дозування використовується дозуючий ковпачок. Наповніть ємність для води та додайте 10 мл засобу для миття підлоги. Однієї пляшки засобу вистачає на 25 прибирань.

Безпечний для дітей і тварин

Безпечно використовувати в оселях із дітьми і тваринами

Ефективне очищення всіх типів твердих підлог

Найкращі та найпрофесійніші результати вологого прибирання ламінату, паркету, дерева, плитки, мармуру, бетону, ПВХ тощо за допомогою пилососа для вологого прибирання Philips

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Плюси

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Мінуси

zadne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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