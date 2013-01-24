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3000 series

Пилосос із мішком для пилу

XD3112/09
Загальна оцінка / 5
  • Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів
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    3000 series Пилосос із мішком для пилу

    XD3112/09
    Загальна оцінка / 5

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    3000 series Пилосос із мішком для пилу

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    3000 series Пилосос із мішком для пилу

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

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      Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

      у компактній і легкій конструкції

      • Захоплення 99,9% пилу
      • 900 Вт
      • Антиалергенний фільтр
      Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

      Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

      Унікальна конструкція пилозбірника максимально збільшує ємність і потік повітря завдяки мішку для пилу, який не забивається, що забезпечує високу потужність всмоктування до заповнення мішка для пилу.

      Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

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      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13**.

      Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

      Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

      Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (ІЕС)
        899  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        900  Вт
        Рівень потужності звуку
        79  дБ

      • Конструкція

        Колір
        Насичений чорний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag Classic Long Performance
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Антиалергенний фільтр
        Фільтр двигуна
        1-шаровий поролоновий фільтр

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        Довжина шнура
        6  м
        З’єднання трубки
        ActiveLock
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Вбудована щітка
        Стандартна насадка
        Насадка TriActive

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        400 x 282 x 251  мм
        Вага виробу
        4,6  кг

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          • *захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2). Ефективність фільтрування протестовано відповідно до стандарту DIN EN 60312/11/2008.
          • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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