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Найпотужніший мішковий пилосос Philips
Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найпотужніший мішковий пилосос Philips
Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги
Найпотужніший мішковий пилосос Philips
Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найпотужніший мішковий пилосос Philips
Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
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Видаляйте пил швидко та ефективно завдяки двигуну потужністю 900 Вт із частотою обертання понад 50 000 об/хв.
Відчуйте неймовірну ефективність прибирання завдяки поєднанню високої потужності всмоктування та насадки TriActive+LED. Разом вони видаляють 99,9% дрібного пилу**.
Насолоджуйтеся кращою якістю повітря вдома завдяки нашому HEPA-фільтру та сертифікованій відповідно до ECARF конструкції. Фільтр вловлює в контейнер >99,99%* пилку, шерсті домашніх тварин, пилових кліщів та інших дрібних часток пилу, створюючи здоровіше середовище для людей з алергією.
Пилососьте в різних кімнатах без від’єднання пилососу від мережі за допомогою наддовгого 12-метрового кабелю.
Насолоджуйтесь високоякісним європейським дизайном та конструкцією, що відповідає стандартам сталого розвитку. Наш пилосос на 40% складається з переробленого пластику й має безкоштовну дворічну гарантію.
Не пропустіть жодної плями з насадкою зі світлодіодами TriActive+. Світлодіодні ліхтарі спереду світять прямо перед вами, миттєво виявляючи пил, який ви інакше не побачили б. Датчик автоматично вмикає світлодіодні ліхтарі, коли насадка використовується, а потім і вимикає їх. У комплекті 3 батарейки типу АА.
Унікальна конструкція пилозбірника максимально збільшує ємність і потік повітря завдяки мішку для пилу, який не забивається, що забезпечує високу потужність всмоктування до заповнення мішка для пилу.
Великий 4-літровий пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка й безпроблемне видалення пилу завдяки герметичній конструкції.
Функція регулювання потужності дозволяє легко налаштувати силу всмоктування для різних типів прибирання – від твердої підлоги до м’яких меблів. Ви також побачите індикатор, коли мішок для пилу буде заповнений.
Вбудована м’яка щітка розташована на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці. Насадку для меблів створено для найкращого чищення м’яких меблів, наприклад подушок і диванів, а також видалення шерсті тварин.
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