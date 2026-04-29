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Philips HomeRun Серія 9000 з обертовими швабрами

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Philips HomeRunСерія 9000 з обертовими швабрами

XV1491/10

Philips HomeRun Серія 9000 з обертовими швабрами

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Обладнайте свого пилососа-робота Philips HomeRun серії 9000 із фукнцією миття оригінальними поворотними швабрами. Завдяки запатентованій технології обертання швабр робот миттєво видаляє брудну воду – для винятково чистих результатів.

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  • 22 July 2026

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