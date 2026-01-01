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XV1491/10
2 оригінальні поворотні швабри
Сумісність: серія 9000
Завжди прибирайте зі свіжою водою. Технологія PowerCyclone Aqua затримує брудну воду в процесі роботи, а це означає, що ви завжди митимете підлогу тільки чистою водою. Наша швабра забезпечує неперевершену чистоту, залишаючи підлогу бездоганною.
Серія Philips HomeRun 9000 виходить за рамки простого протирання: завдяки запатентованій технології рухомої швабри вона забезпечує прибирання нового рівня, миючи підлогу завжди чистою водою, що гарантує видалення стійких плям і складних забруднень, а також отримання чудових результатів.
Нашу рухому швабру розроблено для всіх типів твердої підлоги, тому вона легко збирає та прибирає пил і бруд. Завдяки системі підйому з двома роликами пилосос Philips HomeRun серії 9000 може розумно піднімати швабру, щоб запобігти намоканню килимів.
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