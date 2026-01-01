Запатент. поворотні швабри: жодних плям

Завжди прибирайте зі свіжою водою. Технологія PowerCyclone Aqua затримує брудну воду в процесі роботи, а це означає, що ви завжди митимете підлогу тільки чистою водою. Наша швабра забезпечує неперевершену чистоту, залишаючи підлогу бездоганною.