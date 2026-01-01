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  • Поворотні швабри для HomeRun серії 9000
  • Поворотні швабри для HomeRun серії 9000

Philips HomeRunСерія 9000 з обертовими швабрами

XV1491/10

Поворотні швабри для HomeRun серії 9000
Обладнайте свого пилососа-робота Philips HomeRun серії 9000 із фукнцією миття оригінальними поворотними швабрами. Завдяки запатентованій технології обертання швабр робот миттєво видаляє брудну воду – для винятково чистих результатів.
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Philips HomeRun серії 9000

Philips HomeRun серії 9000
Миючий робот-пилосос

XU9100/10

Робот, який миє вашу підлогу, як жоден інший

Поворотні швабри для HomeRun серії 9000

  • 2 оригінальні поворотні швабри

  • Сумісність: серія 9000

Запатент. поворотні швабри: жодних плям

Запатент. поворотні швабри: жодних плям

Завжди прибирайте зі свіжою водою. Технологія PowerCyclone Aqua затримує брудну воду в процесі роботи, а це означає, що ви завжди митимете підлогу тільки чистою водою. Наша швабра забезпечує неперевершену чистоту, залишаючи підлогу бездоганною.

Надзвичайна чистота

Надзвичайна чистота

Серія Philips HomeRun 9000 виходить за рамки простого протирання: завдяки запатентованій технології рухомої швабри вона забезпечує прибирання нового рівня, миючи підлогу завжди чистою водою, що гарантує видалення стійких плям і складних забруднень, а також отримання чудових результатів.

Підходить для всіх типів підлоги

Підходить для всіх типів підлоги

Нашу рухому швабру розроблено для всіх типів твердої підлоги, тому вона легко збирає та прибирає пил і бруд. Завдяки системі підйому з двома роликами пилосос Philips HomeRun серії 9000 може розумно піднімати швабру, щоб запобігти намоканню килимів.

Технічні характеристики

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