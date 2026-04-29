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Philips HomeRun Комплект для заміни серії 9000

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Philips HomeRunКомплект для заміни серії 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Комплект для заміни серії 9000

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Інструкції і документація

Все необхідне для регулярного обслуговування вашого робота-пилососа HomeRun серії 9000 із функцією миття. Цей оригінальний запасний комплект містить 1 головну щітку, 1 бічну щітку та 2 фільтри.

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  • 13 August 2026

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