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Пилососи із функцією миття
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Philips HomeRun Комплект для заміни серії 9000
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XV1492/10
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Все необхідне для регулярного обслуговування вашого робота-пилососа HomeRun серії 9000 із функцією миття. Цей оригінальний запасний комплект містить 1 головну щітку, 1 бічну щітку та 2 фільтри.
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