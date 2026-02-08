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1 головна щітка
1 бічна щітка
2 фільтри EPA11, які можна мити
Сумісність: серія 9000
Комплект містить 2 фільтри EPA11, які вловлюють дрібний пил і запобігають потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Фільтр слід замінювати кожні 3–6 місяців.
Головна щітка призначена для переміщення робота по підлозі будь-якого типу, щоб звільнити вас від клопоту з ручним прибиранням по всьому дому, навіть у найскладніших місцях.
Наша бічна щітка необхідна для ретельнішого прибирання, а завдяки прихованій лазерній навігації D-ToF і вдосконаленому алгоритму вона забезпечує максимальне охоплення підлоги й не залишить без уваги жодного місця. Вона легко кріпиться на роботі для швидкого й легкого обслуговування.
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „HomeRun“
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Цей відгук про „HomeRun“
Цей відгук про „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Цей відгук про „HomeRun“
Цей відгук про „HomeRun“
¹ Вловлює 96,5% частинок розміру 0,3 мкм.