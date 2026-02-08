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  • Ориг. змінний комплект для HomeRun 9000
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  • Ориг. змінний комплект для HomeRun 9000
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Philips HomeRunКомплект для заміни серії 9000

XV1492/10

5
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ориг. змінний комплект для HomeRun 9000
Все необхідне для регулярного обслуговування вашого робота-пилососа HomeRun серії 9000 із функцією миття. Цей оригінальний запасний комплект містить 1 головну щітку, 1 бічну щітку та 2 фільтри.
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XU9100/10

Комплект для обслуговування три-в-одному

Ориг. змінний комплект для HomeRun 9000

  • 1 головна щітка

  • 1 бічна щітка

  • 2 фільтри EPA11, які можна мити

  • Сумісність: серія 9000

Фільтр EPA для відмінної фільтрації

Фільтр EPA для відмінної фільтрації

Комплект містить 2 фільтри EPA11, які вловлюють дрібний пил і запобігають потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Фільтр слід замінювати кожні 3–6 місяців.

Головна щітка для всіх типів підлоги

Головна щітка для всіх типів підлоги

Головна щітка призначена для переміщення робота по підлозі будь-якого типу, щоб звільнити вас від клопоту з ручним прибиранням по всьому дому, навіть у найскладніших місцях.

Прибирання біля стін і в кутках

Прибирання біля стін і в кутках

Наша бічна щітка необхідна для ретельнішого прибирання, а завдяки прихованій лазерній навігації D-ToF і вдосконаленому алгоритму вона забезпечує максимальне охоплення підлоги й не залишить без уваги жодного місця. Вона легко кріпиться на роботі для швидкого й легкого обслуговування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „HomeRun“

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Цей відгук про „HomeRun“

Цей відгук про „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Цей відгук про „HomeRun“

Цей відгук про „HomeRun“

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      Примітки

      1. ¹ Вловлює 96,5% частинок розміру 0,3 мкм.