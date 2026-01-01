Висококонцентрована очисна формула

Для правильного дозування в комплекті є дозувальний ковпачок. Використовуйте 10 мл засобу на один 3,5-л резервуар чистої води на станції (серія 9000) або 1 мл безпосередньо в резервуарі для води вашого робота (серія 5000). У поєднанні з пристроєм HomeRun серії 5000 або 9000 наш очисник підлоги забезпечує високу ефективність.