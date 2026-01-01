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XV1493/10
Для всіх типів твердих підлог
Видаляє жир, плями та бруд
Концентрована очисна формула
Безпечний для домашніх тварин і дітей¹
Сумісність: HomeRun серій 5000 і 9000
Очисник підлоги призначений для використання на всіх типах твердих підлог² і легко видаляє жир, плями та липкий бруд. Він залишає підлогу блискучою і чистою, без плям і розводів.
Ультраконцентрований засіб для миття підлоги Philips був спеціально розроблений для роботів-пилососів Philips HomeRun. Він забезпечує найкращі результати й подовжує термін експлуатації вашого робота.
Для правильного дозування в комплекті є дозувальний ковпачок. Використовуйте 10 мл засобу на один 3,5-л резервуар чистої води на станції (серія 9000) або 1 мл безпосередньо в резервуарі для води вашого робота (серія 5000). У поєднанні з пристроєм HomeRun серії 5000 або 9000 наш очисник підлоги забезпечує високу ефективність.
Відгуки
¹ У разі використання за призначенням
² Завжди тестуйте на непомітній ділянці, щоб переконатися, що виріб підходить для вашої підлоги.
³ згідно з нормативами OECD 302 B