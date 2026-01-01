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  • Концентрований очисник підлоги для роботів HomeRun.
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  • Концентрований очисник підлоги для роботів HomeRun.
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PhilipsОчисник підлоги з ультраконцентрованою формулою

XV1493/10

Концентрований очисник підлоги для роботів HomeRun.
Високоефективний очисник підлоги Philips без зусиль видаляє жир, липкі плями та бруд. Сумісний із пристроями Philips HomeRun серій 5000 та 9000 для вологого прибирання.
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Чиста підлога — легко

Концентрований очисник підлоги для роботів HomeRun.

  • Для всіх типів твердих підлог

  • Видаляє жир, плями та бруд

  • Концентрована очисна формула

  • Безпечний для домашніх тварин і дітей¹

  • Сумісність: HomeRun серій 5000 і 9000

Для всіх типів твердих підлог

Для всіх типів твердих підлог

Очисник підлоги призначений для використання на всіх типах твердих підлог² і легко видаляє жир, плями та липкий бруд. Він залишає підлогу блискучою і чистою, без плям і розводів.

Довший термін служби вашого робота

Довший термін служби вашого робота

Ультраконцентрований засіб для миття підлоги Philips був спеціально розроблений для роботів-пилососів Philips HomeRun. Він забезпечує найкращі результати й подовжує термін експлуатації вашого робота.

Висококонцентрована очисна формула

Висококонцентрована очисна формула

Для правильного дозування в комплекті є дозувальний ковпачок. Використовуйте 10 мл засобу на один 3,5-л резервуар чистої води на станції (серія 9000) або 1 мл безпосередньо в резервуарі для води вашого робота (серія 5000). У поєднанні з пристроєм HomeRun серії 5000 або 9000 наш очисник підлоги забезпечує високу ефективність.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. ¹ У разі використання за призначенням

      2. ² Завжди тестуйте на непомітній ділянці, щоб переконатися, що виріб підходить для вашої підлоги.

      3. ³ згідно з нормативами OECD 302 B