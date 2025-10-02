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Змінний фільтр
Набір змінного фільтра сумісний із бездротовим пилососом Philips AquaTrio серії 9000 для сухого та волого прибирання. У набір входить корпус фільтра, включно з верхньою кришкою, нижньою кришкою і поролоновим фільтром, який можна мити. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.
Фільтр для Philips AquaTrio 9000
Кришки для верхнього/нижнього фільтрів
Поролоновий фільтр, який можна мити
Заміняйте фільтри кожні 6 місяців
Корпус фільтра, включно з верхньою і нижньою кришками
Поролоновий фільтр можна легко мити під краном або у пральній машині для ефективного тривалого використання.
Рекомендується замінювати фільтри кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу приладу.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Плюси
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Дата використання 2024-11-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Дата використання 2024-11-27