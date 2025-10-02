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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Приладдя бездротового пилососа AquaTrioЗмінний фільтр

XV1791/01

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Змінний фільтр

Набір змінного фільтра сумісний із бездротовим пилососом Philips AquaTrio серії 9000 для сухого та волого прибирання. У набір входить корпус фільтра, включно з верхньою кришкою, нижньою кришкою і поролоновим фільтром, який можна мити. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.

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Оригінальний змінний фільтр для бездротового пилососа AquaTrio

Змінний фільтр

  • Фільтр для Philips AquaTrio 9000

  • Кришки для верхнього/нижнього фільтрів

  • Поролоновий фільтр, який можна мити

  • Заміняйте фільтри кожні 6 місяців

Корпус фільтра, включно з верхньою і нижньою кришками

Корпус фільтра, включно з верхньою і нижньою кришками

Фільтр (можна мити) для тривалого використання з високою потужністю

Поролоновий фільтр можна легко мити під краном або у пральній машині для ефективного тривалого використання.

Для досягнення оптимальних результатів очищення замінюйте кожні 6 місяців

Рекомендується замінювати фільтри кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу приладу.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Плюси

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Дата використання 2024-11-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Дата використання 2024-11-27

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