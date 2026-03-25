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  • Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.
  • Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.
  • Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.
  • Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.
  • Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.
  • Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.
  • Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.

Серія 9000Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

XW9463/10

4.4
| (27) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.
Впорайтеся з будь-яким типом забруднень за допомогою найшвидших щіток у світі*. Видаляйте пил, бруд, плями та рідкі забруднення за один прохід. Щітки обертаються зі швидкістю 4000 об/хв, забезпечуючи постійне промивання щіток і чистоту вашої підлоги.
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Найшвидші щітки у світі*

Створений для ефективності, готовий до будь-яких викликів.

  • Запатентовані щітки AquaSpin: 4000 об/хв очисної сили.

  • Впорайтеся з будь-яким забрудненням!

  • До 55 хв роботи*

  • Швидкісне автоочищення: дозвольте нам зробити роботу!

  • Чистота зі свіжою водою щоразу: PowerCyclone Aqua

Впорайтеся з усім – видаляйте пил, бруд, плями та рідини за один прохід

Впорайтеся з усім – видаляйте пил, бруд, плями та рідини за один прохід

Очищуйте будь-яку поверхню та будь-який тип забруднення! Видаляйте пил і бруд із килимів та твердих підлог за допомогою потужного модуля для сухого прибирання. Для ідеально вимитої підлоги за один прохід активуйте потужний модуль для вологого прибирання та пилососіння!

Швидке автоматичне очищення: дозвольте нам зробити всю роботу!

Швидке автоматичне очищення: дозвольте нам зробити всю роботу!

AquaTrio автоматично очищається після кожного використання, видаляючи вологу, бруд і бактерії. Не потрібно чистити вручну. Завжди чистий і готовий до роботи.

Чистота завжди зі свіжою водою: PowerCyclone Aqua.

Чистота завжди зі свіжою водою: PowerCyclone Aqua.

PowerCyclone Aqua ефективно відокремлює й затримує бруд і брудну воду, забезпечуючи постійний потік свіжої води, що проходить через щітки й на підлогу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

27

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

4
3
2

25/03/2026

Україна

Україна

Гарний,зручний і функціональний

Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥

Плюси

Легкий, потужний і зручний

Мінуси

Немає функцію зрізу волосся від намотування

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

09/07/2026

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.

Плюси

Praktický

Мінуси

Cena

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

23/04/2026

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.

Цей відгук про Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

Цей відгук про Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

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      Примітки

      1. У категорії бездротових пилососів для сухого та вологого використання, на основі обертів щітки за хвилину, протестовано порівняно з високоякісними моделями, 2025

      2. Залежить від використання та режимів

      3. У звичайному режимі для прибирання пилососом і миття