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Розширена гарантія 3 роки
Запатентовані щітки AquaSpin: 4000 об/хв очисної сили.
Впорайтеся з будь-яким забрудненням!
До 55 хв роботи*
Швидкісне автоочищення: дозвольте нам зробити роботу!
Чистота зі свіжою водою щоразу: PowerCyclone Aqua
Очищуйте будь-яку поверхню та будь-який тип забруднення! Видаляйте пил і бруд із килимів та твердих підлог за допомогою потужного модуля для сухого прибирання. Для ідеально вимитої підлоги за один прохід активуйте потужний модуль для вологого прибирання та пилососіння!
AquaTrio автоматично очищається після кожного використання, видаляючи вологу, бруд і бактерії. Не потрібно чистити вручну. Завжди чистий і готовий до роботи.
PowerCyclone Aqua ефективно відокремлює й затримує бруд і брудну воду, забезпечуючи постійний потік свіжої води, що проходить через щітки й на підлогу.
4.4
з 5
27
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Ірина РIA
25/03/2026
Україна
Гарний,зручний і функціональний
Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥
Плюси
Легкий, потужний і зручний
Мінуси
Немає функцію зрізу волосся від намотування
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Fezoj
09/07/2026
Slovensko
Перевірений покупець
Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.
Плюси
Praktický
Мінуси
Cena
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Češnja
23/04/2026
Slovenija
Odlične funkcije
Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.
Цей відгук про Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
Цей відгук про Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
У категорії бездротових пилососів для сухого та вологого використання, на основі обертів щітки за хвилину, протестовано порівняно з високоякісними моделями, 2025
Залежить від використання та режимів
У звичайному режимі для прибирання пилососом і миття