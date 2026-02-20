Набір змінного фільтра сумісний із бездротовим пилососом Philips AquaTrio серії 9000 для сухого та волого прибирання. У набір входить корпус фільтра, включно з верхньою кришкою, нижньою кришкою і поролоновим фільтром, який можна мити. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.