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Приладдя бездротового пилососа AquaTrio Змінний фільтр
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XV1791/01
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Набір змінного фільтра сумісний із бездротовим пилососом Philips AquaTrio серії 9000 для сухого та волого прибирання. У набір входить корпус фільтра, включно з верхньою кришкою, нижньою кришкою і поролоновим фільтром, який можна мити. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.
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