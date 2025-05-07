КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В
  • Літій-іонний акумулятор 25,2 В

Акумулятор і зарядний пристрійЛітій-іонний акумулятор 25,2 В

XV1797/01

1
| (1) Відгук

1 нагорода

Літій-іонний акумулятор 25,2 В
Літій-іонна батарея 25,2 В сумісна з усіма наведеними нижче бездротовими пилососами Philips для вологого та сухого прибирання та бездротовими пилососами Philips: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 та XW9465.
Переглянути всі переваги
Сумісні продукти
Бездротовий SpeedPro Max 7000 Aqua

Бездротовий SpeedPro Max 7000 Aqua
Бездротовий пилосос

XC7163/01

Бездротовий SpeedPro Max 8000 Complete

Бездротовий SpeedPro Max 8000 Complete
Бездротовий пилосос

XC8157/01

Серія 9000

Серія 9000
Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

XW9463/11

Серія 9000

Серія 9000
Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

XW9463/10

Серія 7000

Серія 7000
Бездротовий пилосос Aqua

XC7055/01

Серія 8000

Серія 8000
Бездротовий пилосос Aqua Plus

XC8057/01

Подвоїть час роботи з додатковим акумулятором і зарядним пристроєм

Літій-іонний акумулятор 25,2 В

  • 1 літій-іонна бат. 25,2 В, 1 зарядний

  • Подвоєння часу роботи з додат. батареєю

  • До 80 хв в еко, до 30 хв у турбо.(1)

Літій-іонний акумулятор 25,2В для подвоєння часу роботи

Вдвічі більший час роботи бездротового пилососа для вологого та сухого прибирання Philips та/або акумуляторного пилососа Philips.

Додатковий зарядний пристрій у комплекті

Додатковий зарядний пристрій у комплекті дозволяє одночасно заряджати декілька акумуляторів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

1.0

з 5

1

Відгук

5
4
3
2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Цей відгук про Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Цей відгук про Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. (1) Лише ручний варіант.