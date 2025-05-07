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XV1797/01
XC7163/01
XC8157/01
XW9463/11
XW9463/10
XC7055/01
XC8057/01
1 літій-іонна бат. 25,2 В, 1 зарядний
Подвоєння часу роботи з додат. батареєю
До 80 хв в еко, до 30 хв у турбо.(1)
Вдвічі більший час роботи бездротового пилососа для вологого та сухого прибирання Philips та/або акумуляторного пилососа Philips.
Додатковий зарядний пристрій у комплекті дозволяє одночасно заряджати декілька акумуляторів.
Нагороди
1.0
з 5
1
Відгук
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
Цей відгук про Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Цей відгук про Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Лише ручний варіант.