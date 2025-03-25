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Потужне всмоктування з PowerCyclone 12
PrecisionPower Smart адаптується до підлоги
Макс. час роботи: 80 хв, екорежим (1)
У комплекті модуль Aqua для миття
Гнучкість: 4 насадки для шерсті + LED
PowerCyclone 12 та цифровий двигун PowerBlade працюють разом, забезпечуючи високу швидкість повітряного потоку [до 1080 л/хв (4)] та енергоефективність. Технологія PowerCyclone 12 розроблена на основі авіаційної техніки для виняткового очищення від пилу та бруду. Потужне прибирання на будь-якій підлозі без підзарядки акумулятора.
Розумна LED-насадка PrecisionPower Smart з трьома функціями прибирає до 99,9% (5) пилу та бруду за один рух на різних типах підлоги. Автоматичне налаштування регулює потужність всмоктування залежно від типу підлоги, а також дозволяє налаштувати яскравість світлодіодного підсвічування, щоб ви могли бачити навіть найменші частки пилу. За бажанням також можна вибрати один із 3 різних режимів швидкості, які ви повністю контролюєте. Насадка прибирає на відстані до 0 мм від плінтусів і кутів.
Легко діставайтеся кожної ділянки, налаштувавши пилосос відповідно до своїх потреб. Легко поверніть пилосос і встановіть одну з насадок зі світлодіодним підсвічуванням. Таким чином, ви зможете побачити кожну пилинку під час прибирання. Використовуйте насадку для домашніх тварин для збирання довгої та тонкої шерсті, легко видаляючи її з різних поверхонь, зокрема з дивана або підстилки для домашніх улюбленців. Довга щілинна насадка дозволяє дістатися до вузьких місць. Комбінована насадка «2-в-1» легко перемикається між м’якою щіткою для видалення пилу з делікатних поверхонь і широкою щілинною насадкою.
Нагороди
4.7
з 5
44
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Sy$erg
25/03/2025
Україна
Перевірений покупець
Тяне дуже гарно
Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.
Плюси
Тяне дуже гарно. Зручний.
Мінуси
Гучна щітка. Заряджається довго.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
sheregiy13
15/11/2023
Україна
Частина акції
Улюблений пилосос
Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!
Плюси
Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка
Мінуси
нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Hiha25
06/11/2023
Україна
Частина акції
Потужний , легкий та зручний.
Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.
Плюси
Зємний акумулятор, легкий та потужний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Режим Eco, лише насадка
(2) На твердих підлогах у турборежимі.
(3) На твердих підлогах із насадкою для сухого прибирання
(4) У турборежимі
(5) На твердих підлогах у турборежимі; один прохід – це один рух уперед і назад
(6) Лише насадка
(7) Турборежим, лише насадка
(8) Для осель площею 360 м2 з твердими підлогами в екорежимі.
(9) Розмір частинок >0,5 мкм