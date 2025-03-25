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  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
  • Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання

Серія 7000Бездротовий пилосос Aqua

XC7055/01

4.7
| (44) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання
Бажаєте мати чисту підлогу без шерсті домашніх улюбленців по всьому будинку? Зустрічайте бездротовий пилосос Philips серії 7000 Pet – найкращий бездротовий помічник. Максимум чистоти, мінімум використання акумулятора (2) завдяки технології PowerCyclone 12 – чиста оселя за один цикл заряджання (8).
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До 80 хв (1), максимальна потужність у всьому домі

Бездоганно чистота у всій оселі за 1 цикл заряджання

  • Потужне всмоктування з PowerCyclone 12

  • PrecisionPower Smart адаптується до підлоги

  • Макс. час роботи: 80 хв, екорежим (1)

  • У комплекті модуль Aqua для миття

  • Гнучкість: 4 насадки для шерсті + LED

PowerCyclone 12: максимальне всмоктування з найдовшим часом роботи (7)

PowerCyclone 12: максимальне всмоктування з найдовшим часом роботи (7)

PowerCyclone 12 та цифровий двигун PowerBlade працюють разом, забезпечуючи високу швидкість повітряного потоку [до 1080 л/хв (4)] та енергоефективність. Технологія PowerCyclone 12 розроблена на основі авіаційної техніки для виняткового очищення від пилу та бруду. Потужне прибирання на будь-якій підлозі без підзарядки акумулятора.

Розумна LED-насадка PrecisionPower Smart розпізнає тип підлоги та адаптується до нього

Розумна LED-насадка PrecisionPower Smart розпізнає тип підлоги та адаптується до нього

Розумна LED-насадка PrecisionPower Smart з трьома функціями прибирає до 99,9% (5) пилу та бруду за один рух на різних типах підлоги. Автоматичне налаштування регулює потужність всмоктування залежно від типу підлоги, а також дозволяє налаштувати яскравість світлодіодного підсвічування, щоб ви могли бачити навіть найменші частки пилу. За бажанням також можна вибрати один із 3 різних режимів швидкості, які ви повністю контролюєте. Насадка прибирає на відстані до 0 мм від плінтусів і кутів.

Універсальність завдяки світлодіодним насадкам та насадкам для збирання шерсті

Універсальність завдяки світлодіодним насадкам та насадкам для збирання шерсті

Легко діставайтеся кожної ділянки, налаштувавши пилосос відповідно до своїх потреб. Легко поверніть пилосос і встановіть одну з насадок зі світлодіодним підсвічуванням. Таким чином, ви зможете побачити кожну пилинку під час прибирання. Використовуйте насадку для домашніх тварин для збирання довгої та тонкої шерсті, легко видаляючи її з різних поверхонь, зокрема з дивана або підстилки для домашніх улюбленців. Довга щілинна насадка дозволяє дістатися до вузьких місць. Комбінована насадка «2-в-1» легко перемикається між м’якою щіткою для видалення пилу з делікатних поверхонь і широкою щілинною насадкою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

44

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

3

25/03/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Тяне дуже гарно

Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.

Плюси

Тяне дуже гарно. Зручний.

Мінуси

Гучна щітка. Заряджається довго.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

15/11/2023

Україна

Україна

Улюблений пилосос

Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!

Плюси

Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

06/11/2023

Україна

Україна

Потужний , легкий та зручний.

Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.

Плюси

Зємний акумулятор, легкий та потужний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

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      Примітки

      1. (1) Режим Eco, лише насадка

      2. (2) На твердих підлогах у турборежимі.

      3. (3) На твердих підлогах із насадкою для сухого прибирання

      4. (4) У турборежимі

      5. (5) На твердих підлогах у турборежимі; один прохід – це один рух уперед і назад

      6. (6) Лише насадка

      7. (7) Турборежим, лише насадка

      8. (8) Для осель площею 360 м2 з твердими підлогами в екорежимі.

      9. (9) Розмір частинок >0,5 мкм