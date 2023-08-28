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Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги
AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги
AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги
Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги
AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги
AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги
Бездротовий пилосос 7000 (вологе/сухе прибирання)
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Насадка AquaSpin прибирає пил і активно миє тверду основу для ефективного видалення пилу, бруду, плям, калюж і до 99.9% бактерій*, за один раз. Унікальна насадка створена для прибирання бруду як спереду, так і ззаду насадки при кожному проході прибирання.
Інноваційна запатентована високошвидкісна технологія обертання щітки з постійним потоком чистої води забезпечує самоочищення щіток і запобігає поширенню бруду над підлогою. Так що ніколи не потрібно полоскати і вичищати брудну підлогу знову!
Постійний потік чистої води з резервуара для чистої води подається на підлогу. Це забезпечує очищення кожної частини підлоги свіжою, чистою водою. Ви ніколи не будете полоскати ганчірку у брудній воді!
Весь підібраний мокрий і сухий бруд відразу відокремлюється і блокується в резервуарі для брудної води. Спорожнити баки можна в будь-якій момент, не торкаючись брудної води.
Для максимального комфорту легко прибирайте ділянки навколо стільців та столових ніжок. Пилосмокт може вдало прибирати складні плями, навіть у кутах кімнати, де накопичується більшість бруду.
Гнучка конструкція дозволяє пилососити та мити навіть у важкодоступних місцях під меблями. Прилад можна встановити в повністю рівне положення, не піднімаючи насадку та не розриваючи контакту з підлогою.
Пристрій має 3 режими чищення. Звичайний мокрий режим призначений для регулярного вологого прибирання. Інтенсивний вологий режим призначено для чищення важких плям. Режим водопоглинання для вбирання залишкового вологи з підлоги. За допомогою простого меню керування з цифрового РК-дисплея можна змінити параметри роботи.
Після прибирання просто поставте пристрій на док-станцію для автоматичного циклу самоочищення, який повністю очищує пристрій та щітки Power Brush. Зберігайте пристрій разом із щітками Power Brush, щоб усе було чистим і готовим до наступного використання.
Розумний цифровий РК-дисплей надає всю необхідну вам інформацію під час та після прибирання. Зверніться до РК-дисплею, щоб отримати інформацію про стан живлення від акумулятора, режими очищення, технічну підтримку та багато іншого.
Включає засіб Philips для миття підлоги для професійного прибирання. Призначений для всіх типів твердих підлог, легкого видалення жиру, плям, липкого бруду. Однієї пляшки засобу вистачає на 15 прибирань.
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