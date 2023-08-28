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    AquaTrio Cordless

    Бездротовий пилосос 7000 (вологе/сухе прибирання)

    XW7110
    Загальна оцінка / 5
    • Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги
      -{discount-value}

      AquaTrio Cordless Бездротовий пилосос 7000 (вологе/сухе прибирання)

      XW7110
      Загальна оцінка / 5

      Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги

      AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги

      AquaTrio Cordless Бездротовий пилосос 7000 (вологе/сухе прибирання)

      Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги

      AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги

      Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги

      AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги

      AquaTrio Cordless Бездротовий пилосос 7000 (вологе/сухе прибирання)

      Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги

      AquaTrio Corldess 7000 — це інноваційна серія пилососів для максимально ефективного вологого та сухого прибирання. Передові технології і зручний дизайн дозволяють мити підлогу навіть у важкодоступних місцях між меблями та під ними. Переглянути усі переваги

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        AquaTrio Cordless

        AquaTrio Cordless

        Бездротовий пилосос 7000 (вологе/сухе прибирання)

        - {discount-value}

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        Удосконалене рішення для гігієнічного миття підлоги

        Пилососьте та мийте тверду підлогу одним рухом

        • Прибирання за допомогою пилосмокта та ретельного вологого прибирання
        • Гнучкий та простий у використанні дизайн
        • Автоматизована самоочистка
        • Час прибирання до 25 хв, площа прибирання до 180 м²**
        Насадки AquaSpin дозволяє одночасно робити сухе та вологе прибирання

        Насадки AquaSpin дозволяє одночасно робити сухе та вологе прибирання

        Насадка AquaSpin прибирає пил і активно миє тверду основу для ефективного видалення пилу, бруду, плям, калюж і до 99.9% бактерій*, за один раз. Унікальна насадка створена для прибирання бруду як спереду, так і ззаду насадки при кожному проході прибирання.

        Дві високошвидкісні щітки для вологого та гігеїнічного чищення підлоги

        Дві високошвидкісні щітки для вологого та гігеїнічного чищення підлоги

        Інноваційна запатентована високошвидкісна технологія обертання щітки з постійним потоком чистої води забезпечує самоочищення щіток і запобігає поширенню бруду над підлогою. Так що ніколи не потрібно полоскати і вичищати брудну підлогу знову!

        Мийте підлогу завжди чистою водою

        Мийте підлогу завжди чистою водою

        Постійний потік чистої води з резервуара для чистої води подається на підлогу. Це забезпечує очищення кожної частини підлоги свіжою, чистою водою. Ви ніколи не будете полоскати ганчірку у брудній воді!

        Система Aqua Diffusion миттєво затримує брудну воду

        Система Aqua Diffusion миттєво затримує брудну воду

        Весь підібраний мокрий і сухий бруд відразу відокремлюється і блокується в резервуарі для брудної води. Спорожнити баки можна в будь-якій момент, не торкаючись брудної води.

        Зручне прибирання у важкодоступних місцях

        Зручне прибирання у важкодоступних місцях

        Для максимального комфорту легко прибирайте ділянки навколо стільців та столових ніжок. Пилосмокт може вдало прибирати складні плями, навіть у кутах кімнати, де накопичується більшість бруду.

        Зручне прибирання без дротів для більш ефективної роботи

        Зручне прибирання без дротів для більш ефективної роботи

        Гнучка конструкція дозволяє пилососити та мити навіть у важкодоступних місцях під меблями. Прилад можна встановити в повністю рівне положення, не піднімаючи насадку та не розриваючи контакту з підлогою.

        3 режими чищення відповідно до різних потреб чищення

        3 режими чищення відповідно до різних потреб чищення

        Пристрій має 3 режими чищення. Звичайний мокрий режим призначений для регулярного вологого прибирання. Інтенсивний вологий режим призначено для чищення важких плям. Режим водопоглинання для вбирання залишкового вологи з підлоги. За допомогою простого меню керування з цифрового РК-дисплея можна змінити параметри роботи.

        Автоматичне самоочищення пристрою та щіток Power Brush

        Автоматичне самоочищення пристрою та щіток Power Brush

        Після прибирання просто поставте пристрій на док-станцію для автоматичного циклу самоочищення, який повністю очищує пристрій та щітки Power Brush. Зберігайте пристрій разом із щітками Power Brush, щоб усе було чистим і готовим до наступного використання.

        Розумний цифровий РК-дисплей для інструкцій під час і після використання

        Розумний цифровий РК-дисплей для інструкцій під час і після використання

        Розумний цифровий РК-дисплей надає всю необхідну вам інформацію під час та після прибирання. Зверніться до РК-дисплею, щоб отримати інформацію про стан живлення від акумулятора, режими очищення, технічну підтримку та багато іншого.

        Розчин для миття підлоги для твердих підлог

        Розчин для миття підлоги для твердих підлог

        Включає засіб Philips для миття підлоги для професійного прибирання. Призначений для всіх типів твердих підлог, легкого видалення жиру, плям, липкого бруду. Однієї пляшки засобу вистачає на 15 прибирань.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Тип батареї
          Літій-іонний акумулятор
          Час заряджання
          4 години
          Напруга батареї
          25,9 В
          Час роботи
          25 хвилин

        • Практичність

          Ємність резервуара для чистої води
          670 мл
          Ємність резервуара для води з брудом
          600 мл
          Миючі засоби, які можна використовувати
          Розчин для чищення підлоги Philips XV1792
          Індикатор заповнення ємності для води з брудом
          Так
          Покриття площі на резервуар
          До 180 м2

        • Фільтрація

          Система фільтрації
          Система Aqua Diffusion

        • Насадки та аксесуари

          Стандартні насадки
          Насадка AquaSpin
          Аксесуари в комплекті
          • Док-станція для зберігання пристрою
          • Щітка для очищення
          • Очисник підлоги

        • Конструкція

          Колір
          Сірий та бежевий

        • Екологічність

          Упаковка
          >90% перероблених матеріалів

        • Вага та розміри

          Вага
          4,6 кг
          Розміри зібраної установки
          Д26,5 x Ш22,5 x В110 см
          Розміри док-станції для зберігання пристрою
          Д34,5 x Ш32 x В24,3 см

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Перевірено на бактеріях стафілокока золотистого лише з використанням води.
            • * Час виконання у звичайному режимі з одним повним зарядом батареї. Діапазон прибирання розрахованого покриття на основі стандартної швидкості випробування IEC 0,5 м/сек.

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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