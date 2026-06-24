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Не вдається встановити налаштування млинка на еспресо кавомашині Saeco

Щоб встановити налаштування млинка на еспресо кавомашині Saeco, виконайте кроки внизу.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .

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