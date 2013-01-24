Повернення товарів

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Товар можна повернути безкоштовно протягом 14 днів з дати придбання за умови що такий товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, заводська упаковка, документи. Для оформлення повернення такого товару, треба виконати зазначені нижче дії.
Не зовсім задоволені покупкою? Немає проблем. Товар, який не використовувався, зі збереженим товарним виглядом і споживчими властивостями можна повернути протягом 14 днів. Товар слід повернути чистим і цілим, в повній комплектації та в оригінальній упаковці.
Для повернення товару (обміну) є обов'язковими:
У випадку повернення грошей за товар додатково потрібні також:
Причини, за якими товар не підлягає обміну (поверненню):
з дня покупки товару, який не має недоліків, пройшло більше 14 днів;
під час перевірки якості товару були виявлені факти, що свідчать про користування товаром, ремонту або інших порушень цілісності товару;
відсутність документа, який підтверджує купівлю товару, гарантійного талона або повної комплектації товару
Якщо товар є набором, прохання повернути всі комплектуючі, що входить до цього набору.