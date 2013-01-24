Повернення товарів

Не зовсім задоволені покупкою? Немає проблем. Товар, який не використовувався, зі збереженим товарним виглядом і споживчими властивостями можна повернути протягом 14 днів. Товар слід повернути чистим і цілим, в повній комплектації та в оригінальній упаковці.

Для повернення товару (обміну) є обов'язковими:

заява на обмін (повернення ) – шаблон такої заяви ви можете отримати через Горячу лінію, Спільноту Philips в Facebook або Viber; чек та видаткова накладна; гарантійний талон (за виключенням неелектричних товарів під ТМ Philips Avent); товар та комплектуючі товару.

У випадку повернення грошей за товар додатково потрібні також:

реквізити банківської карти, за допомогою якої здійснювався розрахунок; копію документа, що посвідчує особу Покупця (паспорт, ID карту); копію Індивідуального податкового номеру Покупця (ІПН).

Причини, за якими товар не підлягає обміну (поверненню):

з дня покупки товару, який не має недоліків, пройшло більше 14 днів;

під час перевірки якості товару були виявлені факти, що свідчать про користування товаром, ремонту або інших порушень цілісності товару;

відсутність документа, який підтверджує купівлю товару, гарантійного талона або повної комплектації товару

Якщо товар є набором, прохання повернути всі комплектуючі, що входить до цього набору.