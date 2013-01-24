Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Підтримка

    Повернення товарів

    Назад

    Замовлення

    Доставка

    Оплата

    Повернення товарів

    Повернення товарів

    Як повернути товар?

    Товар можна повернути безкоштовно протягом 14 днів з дати придбання за умови що такий товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, заводська упаковка, документи. Для оформлення повернення такого товару, треба  виконати зазначені нижче дії.

    1. Звернутися на Горячу лінію 0-800-500-697 або написати листа на електронну адресу consumer.feedback@philips.com
    2. Представники Philips звяжуться з вами та нададуть детальну інструкції дій відповідно до вашого випадку.
    3. Для відправки повернення, заповніть дані за посиланням Заява на повернення.

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні
    Які умови повернення?

    Не зовсім задоволені покупкою? Немає проблем. Товар, який не використовувався, зі збереженим товарним виглядом і споживчими властивостями можна повернути протягом 14 днів. Товар слід повернути чистим і цілим, в повній комплектації та в оригінальній упаковці.

     

    Для повернення товару (обміну) є обов'язковими:

    1. заява на обмін (повернення ) – шаблон такої заяви ви можете отримати через Горячу лінію, Спільноту Philips в Facebook або Viber;
    2. чек та видаткова накладна;
    3. гарантійний талон (за виключенням неелектричних товарів під ТМ Philips Avent);
    4. товар та комплектуючі товару.

     

    У випадку повернення грошей за товар додатково потрібні також:

    1. реквізити банківської карти, за допомогою якої здійснювався розрахунок;
    2. копію документа, що посвідчує особу Покупця (паспорт, ID карту);
    3. копію Індивідуального податкового номеру Покупця (ІПН).

     

    Причини, за якими товар не підлягає обміну (поверненню): 

    з дня покупки товару, який не має недоліків, пройшло більше 14 днів;

    під час перевірки якості товару були виявлені факти, що свідчать про користування товаром, ремонту або інших порушень цілісності товару;

    відсутність документа, який підтверджує купівлю товару, гарантійного талона або повної комплектації товару

     

    Якщо товар є набором, прохання повернути всі комплектуючі, що входить до цього набору.

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні

    Оплата

    Ми приймаємо наступні способи оплати
    • Оплата при отриманні товару

    Швидкі посилання

    Часті запитання
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips