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Расширенная гарантия WSL

Расширенная гарантия

Благодарим вас за выбор наших автомобильных ламп.

 

С автомобильным освещением от Philips вы можете сосредоточиться на вождении и больше ни о чем не переживать.

 

У нас много поводов для гордости: мы являемся ключевыми новаторами в отрасли автомобильного освещения с 1914 года, нас выбирают крупные автопроизводители, но прежде всего мы гордимся качеством и надежностью нашей продукции.

 

Помимо стандартной гарантии, которая действует на большинство наших автомобильных продуктов, мы предлагаем вам расширенную гарантию на ведущие товары, включая светодиодные и ксеноновые лампы, а также светодиодные инспекционные фонари.

 

Узнайте больше из информации, приведенной ниже, и зарегистрируйте свою покупку для доступа к этой расширенной гарантии.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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