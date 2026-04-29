Служба поддержки Philips Как использовать УФ-дезинфектор Sonicare?

Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как пользоваться УФ-дезинфектором Philips Sonicare. Дезинфектор работает только с чистящими насадками на креплении-фиксаторе. Он не поддерживает чистящие насадки Sonicare For Kids. Убедитесь, что вы сняли дорожный колпачок чистящей насадки перед использованием.

1. Подключите дезинфектор к действующей розетке электросети.

2. После использования промойте насадку-щетку и стряхните остатки воды.

3. Поместите пальцы в углубление на дверце на дезинфекторе и откройте дверцу.

4. Установите чистящую насадку на один из двух выступов на дезинфекторе. Убедитесь, что щетинки направлены в ту же сторону, что и световой индикатор.

5. Закройте дверцу и нажмите зеленую кнопку питания, чтобы выбрать цикл УФ-дезинфекции. Дезинфектор будет работать, только если дверца закрыта должным образом, и прекратит работу, если она открыта.

*Если в окошке дезинфектора виден свет, устройство выполняет цикл очистки. Цикл дезинфектора длится 10 минут, после чего устройство автоматически отключается.