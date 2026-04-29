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Как использовать УФ-дезинфектор Sonicare?

Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как пользоваться УФ-дезинфектором Philips Sonicare. Дезинфектор работает только с чистящими насадками на креплении-фиксаторе. Он не поддерживает чистящие насадки Sonicare For Kids. Убедитесь, что вы сняли дорожный колпачок чистящей насадки перед использованием.  

1. Подключите дезинфектор к действующей розетке электросети. 

2. После использования промойте насадку-щетку и стряхните остатки воды. 

3. Поместите пальцы в углубление на дверце на дезинфекторе и откройте дверцу. 

4. Установите чистящую насадку на один из двух выступов на дезинфекторе. Убедитесь, что щетинки направлены в ту же сторону, что и световой индикатор. 

5. Закройте дверцу и нажмите зеленую кнопку питания, чтобы выбрать цикл УФ-дезинфекции. Дезинфектор будет работать, только если дверца закрыта должным образом, и прекратит работу, если она открыта. 

*Если в окошке дезинфектора виден свет, устройство выполняет цикл очистки. Цикл дезинфектора длится 10 минут, после чего устройство автоматически отключается. 

Как использовать УФ-дезинфектор Philips Sonicare

Информация на данной странице относится к моделям: HX7403/05 , HX7428/02 , HX7101/03 . Показать больше  ›

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