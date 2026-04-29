Служба підтримки Philips Як користуватися дезінфікуючим блоком з УФ-лампою Sonicare?

Щоб дізнатися, як користуватися дезінфікуючим блоком з УФ-лампою Philips Sonicare, виконайте покрокові вказівки нижче. Дезінфікуючий блок працює лише зі знімними насадками для щітки. Його не можна використовувати для насадок для щітки Sonicare For Kids. Зніміть дорожній ковпачок насадки для щітки перед використанням.

1. Під’єднайте дезінфікуючий блок до робочої розетки.

2. Після чищення сполосніть насадку для щітки і струсіть зайву воду.

3. Вставте пальці в заглиблення дверцят на дезінфікуючому блоці й потягніть дверцята, щоб відкрити.

4. Встановіть насадку для щітки на один із двох гачків у дезінфікуючому блоці. Слідкуйте, щоб щетинки були спрямовані до лампи.

5. Закрийте дверцята й натисніть зелену кнопку увімкнення/вимкнення живлення, щоб вибрати цикл чищення із застосуванням УФ-світла. Дезінфікуючий блок працюватиме тільки в тому випадку, якщо дверцята правильно закриті, й перестане працювати, якщо їх відкрити.

Дезінфікуючий блок працює, коли через віконце видно світло. Цикл роботи дезінфікуючого блока триває 10 хвилин, після чого він автоматично вимикається.